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Пандемия: Чехия прекращает прием рейсов из Британии из-за нового штамма вируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министерство здравоохранения Чехии сообщило, что республика с понедельника приостановила прием авиарейсов из Великобритании, где распространяется новая форма коронавируса. Об этом ведомство информировало в Twitter, пишет УНН со ссылкой также на чешское издание Novinky.

Пандемия: Чехия прекращает прием рейсов из Британии из-за нового штамма вируса

“Чехия, как и ряд других европейских стран, с понедельника приостанавливает (прием) авиарейсов из Великобритании”, — отмечается в сообщении.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, в свою очередь, сообщил ранее журналистам, что правительство республики в понедельник рассмотрит вопрос о временном запрете авиасообщения с Великобританией.

Чехия с воскресенья ввела обязанность прохождения 10-дневной самоизоляции для граждан, прибывающих из Великобритании. Она распространяется на тех, кто более суток находился в королевстве. Карантин может быть досрочно прекращен, если через пять дней после его начала тесты прибывших на коронавирус будут отрицательными.

Česká republika, podobně jako řada dalších evropských zemí, od pondělí zastaví lety z Velké Británie. Příslušné opatření bude vydáno během zítřejšího rána.

— Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) December 20, 2020

Правительство Чехии обратится во вторник, 22 декабря, к Палате депутатов (нижняя палата парламента республики) с просьбой утвердить одобренное ранее кабмином решение о продлении на 30 дней режима чрезвычайной ситуации (ЧС), действующего в стране с 5 октября. “Палата депутатов во вторник должна рассмотреть предложение правительства о продлении режима ЧС (в республике) на 30 дней, до 22 января”, — отметил он.

В среду состоится заседание кабмина, на котором, как сказал премьер, будет рассматриваться возможность перевода Чехии с действующего четвертого уровня эпидемиологической угрозы на максимальный, пятый, уровень, который предполагает запрет на выход из жилых помещений без неотложной необходимости, а также закрытие предприятий оказания бытовых услуг и магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. Ожидается, что такое предложение на заседание кабмина вынесет Минздрав.

Общее число инфицированных коронавирусом в Чехии, население которой составляет 10,71 млн граждан, достигло 624 140 человек. С начала эпидемии умер 10 331 житель республики с диагнозом COVID-19. Эпидемиологическая ситуация ухудшается на всей территории страны.

С пятницы власти закрыли в Чехии музеи, художественные галереи, фитнес-центры, крытые стадионы и спортзалы, а также рестораны и другие точки общепита, которым сейчас разрешено продавать еду и напитки только на вынос через специально оборудованные окна выдачи. Максимальное число участников общественных мероприятий снижено до шести. С 23:00 до 05:00 в республике введен запрет на свободное передвижение граждан без крайней необходимости.

В Чехии действует масочный режим. Введен запрет на распитие спиртных напитков на улице. На нарушителей ограничений накладываются штрафы. Максимальная сумма штрафа для физических лиц составляет 50 тыс. крон (примерно 1 900 евро), для юридических — 3 млн крон (около 115 тыс. евро). Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на полицию.

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