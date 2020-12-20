Пандемія: Італія підтвердила перший випадок нового штаму коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Випадок зараження новою варіацією коронавірусу виявлено в Італії. Як повідомляє в неділю МОЗ республіки, інфікований і його партнер недавно повернулися з Великої Британії, пише УНН з посиланням також на видання Corriere della Serra.
“Штам нової варіації коронавірусу нового типу виявлено в аналізах одного з інфікованих в науковому департаменті військового госпіталю “Челіо”, — йдеться в заяві Міністерства охорони здоров’я.
“Пацієнт і його партнер недавно повернулися з Великої Британії через римський аеропорт Фьюмічіно... інфіковані і їхні близькі ізольовані і дотримуються всіх передбачених процедур”, — повідомляє відомство.
У понеділок глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий варіант коронавірусу, який може бути пов’язаний з швидким розповсюдженням COVID-19 в південно-східній частині Англії. За його словами, попередній аналіз показує, що даний варіант вірусу поширюється швидше відомих штамів.
На екстреній прес-конференції в суботу прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив про те, що новий варіант коронавірусу, за попередніми даними, може бути на 70% більш заразним, додавши, що британські експерти поки не знайшли підтверджень того, що мутований вірус може бути більш летальним.
Після заяв британської влади глава МОЗ Італії Роберто Сперанца повідомив у неділю, що його країна припиняє авіасполучення з усіма аеропортами Великої Британії до 6 січня 2021 року і вводить заборону на в’їзд, навіть транзитний, людей, які останні 14 днів перебували в королівстві.