Країни Прибалтики припинили сполучення з Британією через новий штам вірусу: останньою це вирішила Латвія

“Сьогодні ввечері уряд на підставі пропозиції міністерства сполучення прийняв рішення з 21 грудня по 1 січня припинити міжнародні пасажирські перевезення через аеропорти і порти, а також автобусами в і з Великої Британії. Рішення прийнято, щоб захистити суспільство від більш широкого поширення нового типу COVID-19”, — написав він у своєму Twitter.

Міністр закордонних справ республіки Едгарс Рінкевічс в свою чергу заявив, що в разі необхідності будуть організовані спецрейси для повернення латвійців додому. “У разі необхідності рішення про репатріаційні рейси з Великої Британії буде прийнято тільки після консультацій з експертами в сфері охорони здоров’я і оцінки всіх ризиків, а також вжиття необхідних заходів безпеки в Латвії при зустрічі цих рейсів. У найближчі дні такі рейси не заплановані. Про подальші дії будемо інформувати залежно від розвитку ситуації”, — написав Рінкевічс в своєму Facebook.

Šovakar valdība, balstoties uz @Sat_Min ierosinājumu, nolēma no 21.12. līdz 01.01. pārtraukt starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, kā arī ar autobusiem no / uz. Lēmums pieņemts, lai pasargātu sabiedrību no jauna # COVID19 paveida plašākas izplatības.

Глава МЗС також зазначив, що аналогічні рішення щодо Великої Британії прийняли уряди Литви та Естонії. “Я розумію, що це створює проблеми для багатьох мандрівників, проте хочу підкреслити, що це робиться в інтересах суспільства”, — пояснив він. Політик також додав, що МЗС Латвії протягом вже тривалого часу просить утримуватися від поїздок за кордон, якщо для цього немає вагомих причин.

Раніше влада Естонії прийняла рішення призупинити авіасполучення з Великою Британією до кінця року через поширення нового штаму коронавірусу. Також пізніше стало відомо, що уряд Литви на екстрено скликаному в неділю засіданні прийняв рішення про припинення до кінця 2020 року прийому авіарейсів з Великобританії, через новий варіант коронавірусу, що поширюється в Англії.