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Страны Прибалтики прекратили сообщение с Британией из-за нового штамма вируса: последней это решила Латвия

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Правительство Латвии в воскресенье приняло решение с 21 декабря по 1 января приостановить пассажирское сообщение с Великобританией из-за обнаружения там новой мутации коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш, передает УНН.

Страны Прибалтики прекратили сообщение с Британией из-за нового штамма вируса: последней это решила Латвия

“Сегодня вечером правительство на основании предложения министерства сообщения приняло решение с 21 декабря по 1 января прекратить международные пассажирские перевозки через аэропорты и порты, а также автобусами в и из Великобритании. Решение принято, чтобы защитить общество от более широкого распространения нового типа COVID-19”, — написал он в своем Twitter.

Министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс в свою очередь заявил, что в случае необходимости будут организованы спецрейсы для возвращения латвийцев домой. “В случае необходимости решение о репатриационных рейсах из Великобритании будет принято только после консультаций с экспертами в сфере здравоохранения и оценки всех рисков, а также принятия необходимых мер безопасности в Латвии при встрече этих рейсов. В ближайшие дни такие рейсы не запланированы. О дальнейших действиях будем информировать в зависимости от развития ситуации”, — написал Ринкевичс в своем Facebook.

Šovakar valdība, balstoties uz @Sat_Min ierosinājumu, nolēma no 21.12. līdz 01.01. pārtraukt starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, kā arī ar autobusiem no/uz . Lēmums pieņemts, lai pasargātu sabiedrību no jauna #COVID19 paveida plašākas izplatības.

— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) December 20, 2020

Глава МИД также отметил, что аналогичные решения в отношении Великобритании приняли правительства Литвы и Эстонии. “Я понимаю, что это создает проблемы для многих путешественников, однако хочу подчеркнуть, что это делается в интересах общества”, — пояснил он. Политик также добавил, что МИД Латвии на протяжении уже длительного времени просит воздерживаться от поездок за рубеж, если для этого нет веских причин.

Ранее власти Эстонии приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией до конца года из-за распространения нового штамма коронавируса. Также позже стало известно, что правительство Литвы на экстренно созванном в воскресенье заседании приняло решение о приостановке до конца 2020 года из-за распространяющегося в Англии нового варианта коронавируса приема авиарейсов из Великобритании.

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