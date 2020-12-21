Пандемія: Польща закрила авіасполучення з Великою Британією через новий вид COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Польща приєдналася до більш ніж двох десятків країн, які закрили авіасполучення з Великою Британією через поширення там нового різновиду COVID-19. Про це написав у Twitter в ніч на понеділок, 21 грудня прессекретар польського уряду Пьотр Мюллер.
"З міркувань безпеки польоти з Великої Британії до Польщі будуть припинені з опівночі понеділка (21 грудня - ред.) по вівторок. Рішення пов'язане з появою нового варіанту коронавірусу", - написав у Twitter прессекретар уряду Польщі Пьотр Мюллер.
Нагадаємо, у Великій Британії виявлений новий варіант коронавірусу — за попередніми даними, він на 70% більш заразний, але не більш небезпечний, повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон на екстреному брифінгу в ніч на неділю.
Уже понад 20 країн світу призупинили транспортне сполучення з Великою Британією на тлі поширення там нового виду коронавірусу.
Обмеження на в'їзд з Великої Британії ввело багато європейських країн. Влада Австрії, Бельгії, Болгарії, Німеччини, Данії, Ірландії, Італії, Нідерландів, Фінляндії, Франції та Чехії, Хорватії ухвалили рішення тимчасово призупинити авіасполучення зі Сполученим Королівством.
Португалія обмежила в'їзд туристів з Великої Британії. Швеція також, попередньо, поповнить цей список країн після рішення, очікуваного 21 грудня. Іспанія також планує призупинити авіасполучення.
Обмеження вводять і в інших частинах світу.
Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek. Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa.— Piotr Müller (@PiotrMuller) December 20, 2020