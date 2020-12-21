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Новий штам коронавірусу у Британії: що відомо про інфекцію та ситуація у Лондоні наразі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Великій Британії виявлений новий варіант коронавірусу — за попередніми даними, він на 70% більш заразний, але не більш небезпечний. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон в ніч на неділю. УНН зібрав дані про мутацію, відомі на ранок понеділка.

Новий штам коронавірусу у Британії: що відомо про інфекцію та ситуація у Лондоні наразі

Згідно з інформацією в оприлюдненій у неділю заяві Служби громадської охорони здоров’я Англії: мутований варіант коронавірусу був виявлений у Великій Британії у вересні, але широко розповсюджуватися став з середини листопада.

“Вивчивши раніше отримані дані, ми припускаємо, що цей варіант виник у вересні, ним дуже рідко заражалися до середини листопада. Збільшення кількості випадків захворюваності саме через новий варіант вперше з’ясувалося в кінці листопада, коли Служба громадської охорони здоров’я Англії вивчала, чому показники інфікування в графстві Кент не знижувалися, незважаючи на загальнонаціональний карантин. Потім вже ми виявили, що цей варіант швидко поширюється в Лондоні і графстві Ессекс”, — йдеться в повідомленні відомства.

Вчені підкреслили, що поки не знайшли свідчень, які говорили б про більшу летальність мутації коронавірусу, що виникла в порівнянні з первісним варіантом. У той же час, як зазначила Служба громадської охорони здоров’я Англії, в тих районах країни, де була виявлена нова мутація під назвою VUI — 202012/01, коронавірус поширюється швидше. При цьому відомство вказало, що переважна більшість випадків зараження новим варіантом були зареєстровані в Лондоні, а також на південному сході Англії.

Лікарі також заявили, що вакцина американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, яка вже застосовується на території королівства, зможе захистити від нового варіанту коронавірусу. “На даний момент немає підстав стверджувати, що вакцина Pfizer не захистить людей від нового штаму”, — сказано в повідомленні.

У зв’язку з виявленням нового штаму на південному сході Англії, в тому числі в Лондоні, з 20 грудня введено підвищений, четвертий рівень обмежень, який поки буде діяти протягом двох тижнів. Місцевим жителям заборонено залишати свої будинки без крайньої необхідності, а також збиратися декількома сім’ями на Різдво. У районах, де оголошений четвертий рівень небезпеки, будуть працювати тільки аптеки і магазини першої необхідності. Такі ж обмеження вводяться з 20 грудня у Вельсі, а з 26 грудня — в Шотландії. Після оголошення про нові обмеження жителі Лондона стали масово покидати місто, повідомляє Sky News.

Натовпи людей були помічені на великих вокзалах міста — Сент-Панкрас, Кінгс-Крос, Юстон і Паддінгтон. Також на виїзді з Лондона утворилися серйозні затори на основних автомобільних магістралях, що зв’язують місто і інші регіони країни.

Глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок розкритикував поведінку лондонців, назвавши її абсолютно безвідповідальною. Він закликав людей, що живуть в районах, де запроваджено максимальний рівень карантину, розпакувати свої валізи і обмежити свої соціальні контакти на Різдво.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 20 грудня, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії та Італії. Раніше повідомлялося про схожі мутації вірусу, виявлені в ПАР. Підстав вважати, що новий варіант вірусу може бути менш чутливий до імунітету, який формують наявні зараз вакцини, поки немає. 8 грудня Велика Британія першою із західних країн почала масову вакцинацію від коронавірусу препаратом, розробленим компаніями Pfizer і BioNTech.

Деякі країни вже оголосили про припинення авіасполучення з Великою Британією — це: Німеччина, Нідерланди, Швеція, Ізраїль, Франція, Туреччина, Саудівська Аравія, Латвія, Естонія, Литва, Швейцарія, Чехія, Хорватія, Канада, Фінляндія, країни Південної Америки і так далі. Варто відзначити, що список країн активно оновлюється протягом доби.

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