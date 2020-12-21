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Новый штамм коронавируса в Британии: что известно о инфекции и ситуация в Лондоне на данный момент

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса — по предварительным данным, он на 70% более заразен, но не более опасен. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон в ночь на воскресенье. УНН собрал данные о мутации, известные на утро понедельника.

Новый штамм коронавируса в Британии: что известно о инфекции и ситуация в Лондоне на данный момент

Согласно информации в обнародованном в воскресенье заявлении Службы общественного здравоохранения Англии: мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября.

“Изучив ранее полученные данные, мы предполагаем, что этот вариант возник в сентябре, им очень редко заражались до середины ноября. Увеличение числа случаев заболеваемости именно из-за нового варианта впервые выяснилось в конце ноября, когда Служба общественного здравоохранения Англии изучала, почему показатели инфицирования в графстве Кент не снижались, несмотря на общенациональный карантин. Потом уже мы обнаружили, что этот вариант быстро распространяется в Лондоне и графстве Эссекс”, — говорится в сообщении ведомства.

Ученые подчеркнули, что пока не нашли свидетельств, которые говорили бы о большей летальности возникшей мутации коронавируса в сравнении с первоначальным вариантом. В то же время, как отметила Служба общественного здравоохранения Англии, в тех районах страны, где была выявлена новая мутация под названием VUI — 202012/01, коронавирус распространяется быстрее. При этом ведомство указало, что подавляющее большинство случаев заражения новым вариантом были зарегистрированы в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.

Врачи также заявили, что вакцина американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, которая уже применяется на территории королевства, сможет защитить от нового варианта коронавируса. “На данный момент нет оснований утверждать, что вакцина Pfizer не защитит людей от нового штамма”, — сказано в сообщении.

В связи с выявлением нового штамма на юго-востоке Англии, в том числе в Лондоне, с 20 декабря введен повышенный, четвертый уровень ограничений, который пока будет действовать ближайшие две недели. Местным жителям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости, а также собираться несколькими семьями на Рождество. В районах, где объявлен четвертый уровень опасности, будут работать только аптеки и магазины первой необходимости. Такие же ограничения вводятся с 20 декабря в Уэльсе, а с 26 декабря — в Шотландии. После объявления о новых ограничениях жители Лондона стали массово покидать город, сообщает Sky News.

Толпы людей были замечены на крупных вокзалах города — Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон. Также на выезде из Лондона образовались серьезные заторы на основных автомобильных магистралях, связывающих город и другие регионы страны.

Глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок раскритиковал поведение лондонцев, назвав его совершенно безответственным. Он призвал людей, живущих в районах, где введен максимальный уровень карантина, распаковать свои чемоданы и ограничить свои социальные контакты на Рождество.

Всемирная организация здравоохранения объявила 20 декабря, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Ранее сообщалось о похожей мутации вируса, выявленной в ЮАР. Оснований полагать, что новый вариант вируса может быть менее чувствителен к иммунитету, который формируют имеющиеся сейчас вакцины, пока нет. 8 декабря Великобритания первой из западных стран начала массовую вакцинацию от коронавируса препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech.

Некоторые страны уже объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией — это: Германия, Нидерланды, Швеция, Израиль, Франция, Турция, Саудовская Аравия, Латвия, Эстония, Литва, Швейцария, Чехия, Хорватия, Канада, Финляндия, страны Южной Америки и так далее. Стоит отметить, что список стран активно обновляется на протяжении суток.

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