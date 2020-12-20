Пандемія: Швеція планує припинити авіасполучення з Британією через новий штам вірусу

“Ми готуємо рішення про заборону на в’їзд з Великої Британії. Воно повинно вступити в силу як можна швидше”, — зазначив міністр внутрішніх справ Мікаель Дамберг. У неділю партія “Ліберали” і Помірна коаліційна партія зажадали, щоб Швеція ввела заборону на в’їзд з Великої Британії.

Поки неясно, як саме буде сформульовано рішення кабінету. Воно торкнеться мандрівників на автомобілях, судах і літаках. Як саме заборона торкнеться підданих Швеції, поки неясно. Після прибуття додому їх можуть змусити перебувати на карантині.

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У понеділок глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що вчені країни виявили новий варіант коронавірусу, який може бути пов’язаний з швидким розповсюдженням COVID-19 в південно-східній частині Англії. За його словами, попередній аналіз показує, що даний варіант вірусу поширюється швидше відомих штамів.

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На екстреній прес-конференції в суботу прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив про те, що, за попередніми даними, новий варіант коронавірусу може бути на 70% більше заразним, додавши, що британські експерти поки не знайшли підтверджень того, що мутований вірус з більшою ймовірністю призводить до летального результату.