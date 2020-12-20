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Пандемия: Швеция планирует прекратить авиасообщение с Британией из-за нового штамма вируса

Киев • УНН

 • 13952 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Швеция введет запрет на въезд из Великобритании. Правительство примет официальное решение в понедельник, сообщает в воскресенье телеканал STV, пишет УНН.

Пандемия: Швеция планирует прекратить авиасообщение с Британией из-за нового штамма вируса

“Мы готовим решение о запрете на въезд из Великобритании. Оно должно вступить в силу как можно скорее”, — отметил министр внутренних дел Микаэль Дамберг. В воскресенье партия “Либералы” и Умеренная коалиционная партия потребовали, чтобы Швеция ввела запрет на въезд из Великобритании.

Пока неясно, как именно будет сформулировано решение кабинета. Оно затронет путешественников на автомобилях, судах и самолетах. Как именно запрет коснется подданных Швеции, пока неясно. По прибытии домой их могут заставить находиться на карантине.

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В понедельник глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов.

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На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус с большей вероятностью приводит к летальному исходу.

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