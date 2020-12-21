Пандемія: Хорватія призупинила прийом рейсів з Британії

“Хорватія в цілях обережності призупинить пасажирське авіасполучення з Великою Британією на 48 годин, поки не буде уточнена інформація про можливий новий штам вірусу, — підкреслив Плєнковіч. — Пріоритетом є захист здоров’я громадян”.

14 грудня глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що вчені країни виявили новий штам коронавірусу, який може бути пов’язаний з швидким розповсюдженням COVID-19 в південно-східній частині Англії. За його словами, попередній аналіз показує, що цей різновид вірусу поширюється швидше відомих штамів.

S obzirom na nova saznanja o bržem intenzitetu širenja # COVID19 u Ujedinjenoj Kraljevini, će iz mjere opreza privremeno obustaviti putnički zračni promet iz na 48 sati, dok se ne preciziraju informacije o mogućem novom soju virusa . Prioritet je zaštita zdravlja građana.

На екстреній прес-конференції 19 грудня прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив, що, за попередніми даними, новий штам коронавірусу може бути на 70% більше заразним, додавши, що британські експерти поки не знайшли підтверджень того, що летальність мутованого вірусу може бути вище.