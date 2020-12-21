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Пандемия: Хорватия приостановила прием рейсов из Британии

Киев • УНН

 • 12218 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Хорватия временно приостановила осуществление авиарейсов из Великобритании в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter премьер-министр республики Андрей Пленкович, пишет УНН.

Пандемия: Хорватия приостановила прием рейсов из Британии

“Хорватия в целях предосторожности приостановит пассажирское авиасообщение с Великобританией на 48 часов, пока не будет уточнена информация о возможном новом штамме вируса, — подчеркнул Пленкович. — Приоритетом является защита здоровья граждан”.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что эта разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов.

S obzirom na nova saznanja o bržem intenzitetu širenja #COVID19 u Ujedinjenoj Kraljevini,  će iz mjere opreza privremeno obustaviti putnički zračni promet iz  na 48 sati, dok se ne preciziraju informacije o mogućem novom soju virusa. Prioritet je zaštita zdravlja građana.

— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) December 20, 2020

На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.

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