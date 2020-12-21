Пандемия: Хорватия приостановила прием рейсов из Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Хорватия временно приостановила осуществление авиарейсов из Великобритании в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter премьер-министр республики Андрей Пленкович, пишет УНН.
“Хорватия в целях предосторожности приостановит пассажирское авиасообщение с Великобританией на 48 часов, пока не будет уточнена информация о возможном новом штамме вируса, — подчеркнул Пленкович. — Приоритетом является защита здоровья граждан”.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что эта разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов.
S obzirom na nova saznanja o bržem intenzitetu širenja #COVID19 u Ujedinjenoj Kraljevini, će iz mjere opreza privremeno obustaviti putnički zračni promet iz na 48 sati, dok se ne preciziraju informacije o mogućem novom soju virusa. Prioritet je zaštita zdravlja građana.— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) December 20, 2020
На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.