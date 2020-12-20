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Франція призупиняє сполучення з Британією: через це блокується робота порту Дувр

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Керівництво Франції ухвалило у неділю рішення призупинити на 48 годин прийом авіарейсів і іншого пасажирського транспорту з Великої Британії в зв’язку з санітарною обстановкою в цій країні. Про це повідомив в міністр-делегат з питань транспорту Жан-Батіст Джеббарі, пише УНН з посиланням на Le Figaro.

Франція призупиняє сполучення з Британією: через це блокується робота порту Дувр

“Ця заборона вступає в силу цієї неділі, опівночі”, — уточнив він.

Після виступу Джеббарі рішення, прийняте на терміновому засіданні Ради з оборони Франції про припинення пасажирського сполучення з Великою Британією, було підтверджено апаратом прем’єр-міністра. При цьому було уточнено, що одночасно з пасажирськими рейсами “призупиняється і потік людей, які супроводжують вантажі, що перевозяться як повітряним, так морським і залізничним шляхом”. “Дозволяються тільки перевезення вантажів без супроводжуючих”, — йдеться в заяві.

Відповідно до прийнятого керівництвом Франції рішення, “потік пасажирів з Великої Британії буде відновлений 22 грудня”. На час заборон рейсів з Великої Британії рейси в цю країну з французької території будуть дозволені.

У той же час в заяві уряду при оцінці ситуації, що склалася і мутації вірусу у Великій Британії відзначається, що “даний генетичний варіант коронавірусу, судячи з усього, не посилює його впливу на людину і не впливає на дію вакцин від COVID-19”.

# COVID19 | Dans le contexte de l’accélération de l’épidémie depuis quelques jours au Royaume-Uni, une suspension à compter de ce 20 décembre à minuit, pour une durée de 48 heures, de tous les déplacements de personnes en provenance du Royaume-Uni vers la France a été décidée. pic.twitter.com/IEy6DvEI3z

— Gouvernement (@gouvernementFR) December 20, 2020

“На даний час немає чітких доказів того, що так зване прискорене поширення вірусу, що мутував у Великій Британії пов’язано саме зі зміною його внутрішніх властивостей”, — підкреслюється в заяві. У ній нагадується, що “у зв’язку з прискоренням темпів епідемії, які спостерігаються протягом останніх днів у Великій Британії, санітарні служби цієї країни оповістили Всесвітню організацію охорони здоров’я, що дана мутація потенційно може зробити вірус більш заразним, ніж інші варіанти вірусу SARS-CoV-2”, яких з початку пандемії налічується близько 12 тис.

Як підкреслили у французькому уряді, введена 48-годинна заборона на перевезення дозволить досягти двох важливих цілей. По-перше, “надати час для координації дій країн ЄС з тим, щоб вони змогли виробити спільну доктрину регулювання і контролю потоків пасажирів і вантажів, що надходять з боку Великої Британії”. По-друге, “підготувати заходи до поновлення на безпечній основі потоків з Великої Британії починаючи з 22 грудня, причому щодо пасажирів при від’їзді з цієї країни будуть в обов’язковому порядку проводиться перевірки на вірус”.

“Ми також особливо ретельно стежитимемо за тією особливою ситуацією, в якій опинилися ті французькі громадяни у Великій Британії, які планували приїхати до Франції на новорічні свята і провести їх в колі сім’ї. Ми рекомендуємо їм негайно вжити заходів до того, щоб пройти ПЛР-тести вже в найближчі дні”, — йдеться також в заяві адміністрації прем’єр-міністра Франції.

Рада з оборони терміново була скликана у неділю президентом країни Емманюелем Макроном і пройшла під його головуванням у форматі відеоконференції. У засіданні, зокрема, брали участь прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс, глава МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан, глава Мінекономіки Брюно Ле Мер, міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

У той же час прийняте рішення — паралізувало роботу порту Дувр, як повідомила портова адміністрація, для транспорту з Британії, рух вантажів з Франції — дозволений, але є побоювання, що водії не ризикнуть “застрягти” у Великій Британії.

Це підвищує ризик зриву поставок до Британії і реалізацію замовлень у встановлений термін.

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