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Франция приостанавливает сообщение с Британией: из-за этого блокируется работа порта Дувр

Киев • УНН

 • 13618 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Руководство Франции приняло в воскресенье решение приостановить на 48 часов прием авиарейсов и другого пассажирского транспорта из Великобритании в связи с санитарной обстановкой в этой стране. Об этом сообщил в министр-делегат по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари, пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.

Франция приостанавливает сообщение с Британией: из-за этого блокируется работа порта Дувр

“Этот запрет вступает в силу в это воскресенье, в полночь”, — уточнил он.

После выступления Джеббари решение, принятое на срочном заседании Совета по обороне Франции о приостановке пассажирского сообщения с Великобританией, было подтверждено аппаратом премьер-министра. При этом было уточнено, что одновременно с пассажирскими рейсами “приостанавливается и поток людей, сопровождающих грузы, перевозимые как воздушным, так морским и железнодорожным путем”. “Разрешаются только перевозки грузов без сопровождающих”, — говорится в заявлении.

Согласно принятому руководством Франции решению, “поток пассажиров из Великобритании будет восстановлен 22 декабря”. На время запретов рейсов из Великобритании рейсы в эту страну с французской территории будут разрешены.

В то же время в заявлении правительства при оценке сложившейся ситуации и мутации вируса в Великобритании отмечается, что “данный генетический вариант коронавируса, судя по всему, не усиливает его воздействия на человека и не влияет на действие вакцин от COVID-19”.

#COVID19 | Dans le contexte de l’accélération de l’épidémie depuis quelques jours au Royaume-Uni, une suspension à compter de ce 20 décembre à minuit, pour une durée de 48 heures, de tous les déplacements de personnes en provenance du Royaume-Uni vers la France a été décidée. pic.twitter.com/IEy6DvEI3z

— Gouvernement (@gouvernementFR) December 20, 2020

“На данное время нет четких доказательств того, что так называемое ускорившееся распространение мутировавшего вируса в Великобритании связано именно с изменением его внутренних свойств”, — подчеркивается в заявлении. В нем напоминается, что “в связи с ускорением темпов эпидемии, наблюдаемым в течение последних дней в Великобритании, санитарные службы этой страны оповестили Всемирную организацию здравоохранения, что данная мутация потенциально может сделать вирус более заразным, чем другие варианты вируса SARS-CoV-2”, которых с начала пандемии насчитывается порядка 12 тыс.

Как подчеркнули во французском правительстве, введенный 48-часовой запрет на перевозки позволит достичь двух важных целей. Во-первых, “предоставить время для координации действий стран ЕС с тем, чтобы они смогли выработать совместную доктрину регулирования и контроля потоков пассажиров и грузов, поступающих со стороны Великобритании”. Во-вторых, “подготовить меры к возобновлению на безопасной основе потоков из Великобритании начиная с 22 декабря, причем в отношении пассажиров при отбытии из этой страны будут в обязательном порядке проводиться проверки на вирус”.

“Мы также особо тщательно будем следить за той особой ситуацией, в которой оказались те французские граждане в Великобритании, которые планировали приехать во Францию на новогодние праздники и провести их в кругу семьи. Мы рекомендуем им немедленно принять меры к тому, чтобы пройти ПЦР-тесты уже в ближайшие дни”, — говорится также в заявлении администрации премьер-министра Франции.

Совет по обороне был срочно созван в воскресенье президентом страны Эмманюэлем Макроном и прошел под его председательством в формате видеоконференции. В заседании, в частности, участвовали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан, глава Минэкономики Брюно Ле Мэр, министр здравоохранения Оливье Веран.

В тоже время принятое решение — парализовало работу порта Дувр, как сообщила портовая администрация, для транспорта из Британии, движение грузов из Франции — разрешен, но есть опасения, что водители не рискнут “застрять” в Великобритании.

Это повышает риск срыва поставок в Британию и реализацию заказов в установленный срок.

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