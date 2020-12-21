Пандемия: Польша закрыла авиасообщение с Великобританией из-за нового вида COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Польша присоединилась к более чем двум десяткам стран, которые закрыли авиасообщение с Великобританией из-за распространения там новой разновидности COVID-19. Об этом написал в Twitter в ночь на понедельник, 21 декабря, пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
"По соображениям безопасности полеты из Великобритании в Польшу будут приостановлены с полуночи понедельника (21 декабря - ред.) по вторник. Решение связано с появлением нового варианта коронавируса", - написал в Twitter пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
Напомним, в Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса - по предварительным данным, он на 70% более заразен, но не более опасен, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон на экстренном брифинге в ночь на воскресенье.
Уже более 20 стран мира приостановили транспортное сообщение с Великобританией на фоне распространения там нового вида коронавируса.
Ограничения на въезд из Великобритании ввели многие европейские страны. Власти Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Чехии, Хорватии приняли решение временно приостановить авиасообщение с Соединенным Королевством.
Португалия ограничила въезд туристов из Великобритании. Швеция также, предварительно, пополнит этот список стран после решения, ожидаемого 21 декабря. Испания также планирует приостановить авиасообщение.
Ограничения вводят и в других частях мира.
Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek. Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa.- Piotr Müller (@PiotrMuller) December 20, 2020