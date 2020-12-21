Поширення мутації коронавірусу: Португалія обмежила в'їзд для туристів з Британії

"Слідуючи розвитку епідеміологічної ситуації у Сполученому Королівстві, сьогодні уряд визначив такі заходи, які набирають чинності з 00:00 21 грудня понеділка: в'їзд до Португалії дозволений тільки пасажирам рейсів із Сполученого Королівства, які є громадянами (країни) або громадянами, які постійно проживають у Португалії", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що такі пасажири повинні після прибуття у Португалію пред'явити результати лабораторного тестування для виявлення інфекції SARS-CoV-2 з негативним результатом.

Громадяни, які не зможуть засвідчити таких результатів, після прибуття в країну будуть спрямовані компетентними органами для проведення зазначеного тесту в аеропорту, і у такому випадку повинні будуть залишатися в ізоляції на умовах, визначених органами охорони здоров'я.

"Цей захід буде оновлюватися в міру розвитку ситуації. У Португалії циркуляція цього варіанту SARS-Cov-2, виявленого в Сполученому Королівстві, не підтверджена, згідно з даними, отриманими на даний момент Національним інститутом охорони здоров'я, які вже включають аналіз зразків за листопад", - повідомили в уряді.

Нагадаємо, раніше Німеччина заборонила авіасполучення з Британією у зв'язку з поширенням там нового варіанту коронавірусу.

Як повідомляв УНН, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.

Після того, як стало відомо про мутації коронавірусу, сполучення з Великою Британією припинили або повідомили про плани припинити Нідерланди, Бельгія, Болгарія, Ірландія, Австрія, Латвія. Це питання також зараз розглядає Франція.