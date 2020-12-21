Распространение мутации коронавируса: Португалия ограничила въезд для туристов из Британии

"Следуя развитию эпидемиологической ситуации в Соединенном Королевстве, сегодня правительство определило такие меры, которые вступают в силу с 00:00 21 декабря понедельника: въезд в Португалию разрешен только пассажирам рейсов из Соединенного Королевства, являющихся гражданами (страны) или гражданами, постоянно проживающих в Португалии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие пассажиры должны по прибытии в Португалию предъявить результаты лабораторного тестирования для выявление инфекции SARS-CoV-2 с отрицательным результатом.

Граждане, которые не смогут засвидетельствовать таких результатов, по прибытию в страну будут направлены компетентными органами для проведения указанного теста в аэропорту, и в таком случае должны будут оставаться в изоляции на условиях, определенных органами здравоохранения.

"Это мероприятие будет обновляться по мере развития ситуации. В Португалии циркуляция этого варианта SARS-Cov-2, обнаруженного в Соединенном Королевстве, не подтверждена, согласно данным, полученным на данный момент Национальным институтом здравоохранения, что уже включают анализ образцов за ноябрь", - сообщили в правительстве.

Напомним, ранее Германия запретила авиасообщение с Британией в связи с распространением там нового варианта коронавируса.

Как сообщал УНН, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.

После того, как стало известно о мутации коронавируса, сообщение с Великобританией прекратили или сообщили о планах прекратить Нидерланды, Бельгия, Болгария, Ирландия, Австрия, Латвия. Этот вопрос также сейчас рассматривает Франция.