Распространение мутации коронавируса: Португалия ограничила въезд для туристов из Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Правительство страны приняло решение ограничить с понедельника въезд в страну для путешественников из Великобритании на фоне распространения новой мутации коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства от 20 декабря, передает УНН.
"Следуя развитию эпидемиологической ситуации в Соединенном Королевстве, сегодня правительство определило такие меры, которые вступают в силу с 00:00 21 декабря понедельника: въезд в Португалию разрешен только пассажирам рейсов из Соединенного Королевства, являющихся гражданами (страны) или гражданами, постоянно проживающих в Португалии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие пассажиры должны по прибытии в Португалию предъявить результаты лабораторного тестирования для выявление инфекции SARS-CoV-2 с отрицательным результатом.
Граждане, которые не смогут засвидетельствовать таких результатов, по прибытию в страну будут направлены компетентными органами для проведения указанного теста в аэропорту, и в таком случае должны будут оставаться в изоляции на условиях, определенных органами здравоохранения.
"Это мероприятие будет обновляться по мере развития ситуации. В Португалии циркуляция этого варианта SARS-Cov-2, обнаруженного в Соединенном Королевстве, не подтверждена, согласно данным, полученным на данный момент Национальным институтом здравоохранения, что уже включают анализ образцов за ноябрь", - сообщили в правительстве.
Напомним, ранее Германия запретила авиасообщение с Британией в связи с распространением там нового варианта коронавируса.
Как сообщал УНН, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.
После того, как стало известно о мутации коронавируса, сообщение с Великобританией прекратили или сообщили о планах прекратить Нидерланды, Бельгия, Болгария, Ирландия, Австрия, Латвия. Этот вопрос также сейчас рассматривает Франция.