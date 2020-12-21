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COVID-19: Індія оголосила про призупинення всіх рейсів із Великобританії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Індія оголосила про призупинення всіх рейсів із Великобританії до країни до кінця року на тлі зростаючої глобальної стурбованості надзвичайно інфекційним новим штамом коронавірусу. Про це з посиланням на Міністерство цивільної авіації Індії повідомляє УНН.

COVID-19: Індія оголосила про призупинення всіх рейсів із Великобританії

“Враховуючи ситуацію у Великобританії, уряд Індії вирішив припинити всі рейси, що виконуються з Великобританії до Індії, до 31 грудня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Заборона набере чинності з опівночі середи, 23 грудня, а всі пасажири, які прибули з Великобританії до цього дня, будуть перевірені після прибуття в аеропорти.

Нагадаємо, у Великій Британії виявлений новий штам коронавірусу, який на 70% більш заразний. Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії та Італії.

Майже 30 країн світу вже оголосили про припинення авіасполучення з Великою Британією, зокрема це: Німеччина, Нідерланди, Швеція, Ізраїль, Франція, Туреччина, Саудівська Аравія, Латвія, Естонія, Литва, Швейцарія, Чехія, Хорватія, Канада, Фінляндія та країни Південної Америки. Список країн доповнили Португалія, ПольщаРосія та Швеція.

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