Аудит и проверка закупок: в Украине готовят комплексное решение по всем госкомпаниям
Киев • УНН
Юлия Свириденко анонсировала подготовку комплексного решения по всем государственным компаниям, включая энергетические. Правительство также выделит 1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов в прифронтовых регионах.
Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала подготовку комплексного решения по всем государственным компаниям, в частности энергетическим, передает УНН.
Готовим комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности энергетическим. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок
Добавим
По ее словам, 24/7 продолжаются ремонтные работы — на подстанциях "Укрэнерго" и на объектах генерации.
Запускаем дополнительные резервные источники питания. Графики почасовых отключений сохраняем, но благодаря совместным усилиям уменьшаем их продолжительность
Кроме того, по ее словам, сегодня Правительство выделит 1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов в наиболее пострадавших прифронтовых регионах — это 93 громады Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.
Финансирование будет направлено на пять направлений: строительство и обустройство укрытий, дополнительная защита ключевого оборудования, аварийно-спасательные работы, ремонт инженерных сетей и создание запаса горючего
Напомним
Ранее в Верховную Раду Украины подали заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.
Это произошло на фоне того, как 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство отстранило Германа Галущенко от должности министра юстиции. Ранее он занимал должность министра энергетики.