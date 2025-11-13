Аудит і перевірка закупівель: в Україні готують комплексне рішення щодо всіх держкомпаній
Київ • УНН
Юлія Свириденко анонсувала підготовку комплексного рішення щодо всіх державних компаній, включаючи енергетичні. Уряд також виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у прифронтових регіонах.
Прем'єрка Юлія Свириденко анонсувала підготовку комплексного рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних, передає УНН.
Готуємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель
Додамо
За її словами, 24/7 тривають ремонтні роботи — на підстанціях "Укренерго" та на об’єктах генерації.
Запускаємо додаткові резервні джерела живлення. Графіки погодинних відключень зберігаємо, але завдяки спільним зусиллям зменшуємо їхню тривалість
Крім того, за її словами, сьогодні Уряд виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах — це 93 громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.
Фінансування буде спрямоване на п’ять напрямів: будівництво й облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасу пального
Нагадаємо
Раніше до Верховної Ради України подали заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка.
Це сталося на тлі того, як 10 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
12 листопада прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд відсторонив Германа Галущенка від посади міністра юстиції. Раніше він обіймав посаду міністра енергетики.