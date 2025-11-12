Нову наглядову раду "Енергоатома" представлять протягом тижня, у компанії проводять аудит

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20752 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50674 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47213 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50533 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48357 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44324 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60251 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132051 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16938 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13273 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23423 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 7486 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13576 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51162 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69959 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46100 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65187 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132052 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13705 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23557 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22607 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61850 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62063 перегляди
Нову наглядову раду "Енергоатома" представлять протягом тижня, у компанії проводять аудит

Київ • УНН

 • 3428 перегляди

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства подасть пропозиції щодо нового складу Наглядової ради НАЕК "Енергоатом" протягом тижня. Паралельно Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит компанії через оприлюднені НАБУ факти.

Нову наглядову раду "Енергоатома" представлять протягом тижня, у компанії проводять аудит

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, пише УНН.

За дорученням Прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом". Розпочато роботу зі списками можливих кандидатів. Радник, який допомагає міністерству, вже обраний

- йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що в умовах повномасштабної війни Наглядова рада державної енергетичної компанії має відповідати не лише за стратегічний розвиток, а й за антикризове управління, своєчасну реакцію на ризики та забезпечення безпеки і сталості роботи компанії.

"Оновлення складу ради спрямоване саме на посилення цих функцій, а також на забезпечення швидкої взаємодії компанії з антикорупційними та аудиторськими органами, міжнародними партнерами та суспільством", - зазначили у міністерстві.

Паралельно, за дорученням уряду, Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит "Енергоатома" у зв'язку з оприлюдненими НАБУ фактами: аудит закупівель має бути проведений протягом 15 робочих днів, повний аудит компанії - протягом 90 робочих днів. Матеріали будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам.

Нагадаємо

11 листопада Кабінет міністрів визнав незадовільною роботу наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом" згідно з розпорядженням від 11 листопада 2025 року. Це рішення ухвалено після викриття масштабних корупційних схем в енергетиці, що призвело до дострокового припинення повноважень ради.

10 листопада НАБУ та САП провели обшуки на тлі викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.

Тимофій Милованов, колишній міністр економіки, вирішив скласти свої повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому" після викриття масштабних корупційних схем в енергетиці.

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Обшук
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Юлія Свириденко
Національне антикорупційне бюро України