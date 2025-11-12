Нову наглядову раду "Енергоатома" представлять протягом тижня, у компанії проводять аудит
Київ • УНН
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства подасть пропозиції щодо нового складу Наглядової ради НАЕК "Енергоатом" протягом тижня. Паралельно Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит компанії через оприлюднені НАБУ факти.
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, пише УНН.
За дорученням Прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом". Розпочато роботу зі списками можливих кандидатів. Радник, який допомагає міністерству, вже обраний
У відомстві зауважили, що в умовах повномасштабної війни Наглядова рада державної енергетичної компанії має відповідати не лише за стратегічний розвиток, а й за антикризове управління, своєчасну реакцію на ризики та забезпечення безпеки і сталості роботи компанії.
"Оновлення складу ради спрямоване саме на посилення цих функцій, а також на забезпечення швидкої взаємодії компанії з антикорупційними та аудиторськими органами, міжнародними партнерами та суспільством", - зазначили у міністерстві.
Паралельно, за дорученням уряду, Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит "Енергоатома" у зв'язку з оприлюдненими НАБУ фактами: аудит закупівель має бути проведений протягом 15 робочих днів, повний аудит компанії - протягом 90 робочих днів. Матеріали будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам.
Нагадаємо
11 листопада Кабінет міністрів визнав незадовільною роботу наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом" згідно з розпорядженням від 11 листопада 2025 року. Це рішення ухвалено після викриття масштабних корупційних схем в енергетиці, що призвело до дострокового припинення повноважень ради.
10 листопада НАБУ та САП провели обшуки на тлі викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
Тимофій Милованов, колишній міністр економіки, вирішив скласти свої повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому" після викриття масштабних корупційних схем в енергетиці.