Милованов складає повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому"
Київ • УНН
Тимофій Милованов, ексміністр економіки, залишає Наглядову раду "Енергоатому" після викриття корупційних схем. Він пропонував відсторонити фігурантів розслідування та створити незалежний Комітет з етики для перевірки.
Тимофій Милованов, колишній міністр економіки, вирішив скласти свої повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому" після викриття масштабних корупційних схем в енергетиці, передає УНН.
Я складаю свої повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому"
Деталі
Він повідомив, що сьогодні подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання Наглядової ради.
Милованов зазначив, що пропонував ухвалити два конкретні рішення:
1. Тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, щоб гарантувати об’єктивність процесу.
2. Створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу, який мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю, із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.
Рішення є, але формальне. Все стало бюрократичним. Слухали команду, де "все гаразд". Нас годинами переконували, що загроз немає. Це глибока неспроможність. Ті, хто знають мене, знають, що я звик діяти. Тут була саме така потреба — діяти. Нарешті створити нормальний прозорий комплаєнс "Енергоатому". Але замість цього ми обговорюємо тендери, процедури, ще якісь уточнення на місяць і помираємо у бюрократії. Я відчуваю, що нас просто заговорюють
Контекст
10 листопада НАБУ та САП провели обшуки на тлі викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
На тлі обшуків до Верховної Ради внесли заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також постанову про звільнення чинного міністра енергетики Світлани Гринчук.