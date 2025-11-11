Милованов слагает полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома"

$41.960.02
48.540.04
ukenru
16:14 • 6106 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57 • 13537 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
14:28 • 21790 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 18068 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 28797 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 25839 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 19809 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 23317 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 25053 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27724 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Десантники ВСУ изобрели способ доставлять необходимое на передовую под ПокровскомVideo11 ноября, 08:29 • 11247 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 24258 просмотра
Три области переведены на экстренные отключения света - Укрэнерго11 ноября, 11:00 • 5944 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 22377 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 11344 просмотра
публикации
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
14:28 • 21792 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 22569 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 28798 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 25839 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 84478 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Чернышов
Реджеп Тайип Эрдоган
Криштиану Роналду
Актуальные места
Украина
Великобритания
Турция
Соединённые Штаты
Львов
Реклама
УНН Lite
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 11486 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 24395 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 55677 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 131033 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 134586 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Lockheed C-130 Hercules
СВИФТ
МиГ-31

Милованов слагает полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома"

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Тимофей Милованов, экс-министр экономики, покидает Наблюдательный совет "Энергоатома" после разоблачения коррупционных схем. Он предлагал отстранить фигурантов расследования и создать независимый Комитет по этике для проверки.

Милованов слагает полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома"

Тимофей Милованов, бывший министр экономики, решил сложить свои полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома" после разоблачения масштабных коррупционных схем в энергетике, передает УНН.

Я слагаю свои полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома"

- написал Милованов.

Детали

Он сообщил, что сегодня подал официальное обращение о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета.

Милованов отметил, что предлагал принять два конкретных решения:

1.⁠ ⁠Временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса.

2.⁠ ⁠⁠Создать независимый Комитет по этике и комплаенсу, который должен был бы провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля, с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.

Решение есть, но формальное. Все стало бюрократическим. Слушали команду, где "все в порядке". Нас часами убеждали, что угроз нет. Это глубокая несостоятельность. Те, кто знают меня, знают, что я привык действовать. Здесь была именно такая потребность — действовать. Наконец создать нормальный прозрачный комплаенс "Энергоатома". Но вместо этого мы обсуждаем тендеры, процедуры, еще какие-то уточнения на месяц и умираем в бюрократии. Я чувствую, что нас просто заговаривают

- резюмировал он.

Контекст

10 ноября НАБУ и САП провели обыски на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

На фоне обысков в Верховную Раду внесли заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также постановление об увольнении действующего министра энергетики Светланы Гринчук.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Обыск
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Герман Галущенко