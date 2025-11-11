Милованов слагает полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома"
Киев • УНН
Тимофей Милованов, экс-министр экономики, покидает Наблюдательный совет "Энергоатома" после разоблачения коррупционных схем. Он предлагал отстранить фигурантов расследования и создать независимый Комитет по этике для проверки.
Тимофей Милованов, бывший министр экономики, решил сложить свои полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома" после разоблачения масштабных коррупционных схем в энергетике, передает УНН.
Я слагаю свои полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома"
Детали
Он сообщил, что сегодня подал официальное обращение о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета.
Милованов отметил, что предлагал принять два конкретных решения:
1. Временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса.
2. Создать независимый Комитет по этике и комплаенсу, который должен был бы провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля, с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.
Решение есть, но формальное. Все стало бюрократическим. Слушали команду, где "все в порядке". Нас часами убеждали, что угроз нет. Это глубокая несостоятельность. Те, кто знают меня, знают, что я привык действовать. Здесь была именно такая потребность — действовать. Наконец создать нормальный прозрачный комплаенс "Энергоатома". Но вместо этого мы обсуждаем тендеры, процедуры, еще какие-то уточнения на месяц и умираем в бюрократии. Я чувствую, что нас просто заговаривают
Контекст
10 ноября НАБУ и САП провели обыски на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.
На фоне обысков в Верховную Раду внесли заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также постановление об увольнении действующего министра энергетики Светланы Гринчук.