Кабмін визнав роботу наглядової ради "Енергоатому" незадовільною
Кабінет міністрів визнав незадовільною роботу наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом" згідно з розпорядженням від 11 листопада 2025 року. Це рішення ухвалено після викриття масштабних корупційних схем в енергетиці, що призвело до дострокового припинення повноважень ради.
Кабінет міністрів визнав роботу наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом" незадовільною. Про це йдеться в розпорядженні уряду №1218-р від 11 листопада 2025 року, передає УНН.
Визнати роботу наглядової ради акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" незадовільною
Документ набирає чинності з 12 листопада.
Доповнення
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради Енергоатому після викриття масштабних корупційних схем в енергетиці.
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвердження уряду новий склад Наглядової ради.
У розпорядженні вказується, що "наглядовій раді акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" після формування її нового складу невідкладно провести аналіз роботи правління, функцій комплаєнсу акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", аудит його фінансово-господарської діяльності, про результати поінформувати Кабінет міністрів України та правоохоронні органи".
Нагадаємо
10 листопада НАБУ та САП провели обшуки на тлі викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
Тимофій Милованов, колишній міністр економіки, вирішив скласти свої повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому" після викриття масштабних корупційних схем в енергетиці.