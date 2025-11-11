$41.960.02
19:55 • 10437 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26406 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34779 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51974 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33698 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50199 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41216 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22936 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24846 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26278 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Кабмін визнав роботу наглядової ради "Енергоатому" незадовільною

Київ • УНН

 • 2578 перегляди

Кабінет міністрів визнав незадовільною роботу наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом" згідно з розпорядженням від 11 листопада 2025 року. Це рішення ухвалено після викриття масштабних корупційних схем в енергетиці, що призвело до дострокового припинення повноважень ради.

Кабмін визнав роботу наглядової ради "Енергоатому" незадовільною

Кабінет міністрів визнав роботу наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом" незадовільною. Про це йдеться в розпорядженні уряду №1218-р від 11 листопада 2025 року, передає УНН.

Визнати роботу наглядової ради акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" незадовільною 

- йдеться в розпорядженні.

Документ набирає чинності з 12 листопада.

Доповнення

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради Енергоатому після викриття масштабних корупційних схем в енергетиці.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвердження уряду новий склад Наглядової ради.

У розпорядженні вказується, що "наглядовій раді акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" після формування її нового складу невідкладно провести аналіз роботи правління, функцій комплаєнсу акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", аудит його фінансово-господарської діяльності, про результати поінформувати Кабінет міністрів України та правоохоронні органи".

Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради Енергоатому - Свириденко11.11.25, 20:34 • 2140 переглядiв

Нагадаємо

10 листопада НАБУ та САП провели обшуки на тлі викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.

Тимофій Милованов, колишній міністр економіки, вирішив скласти свої повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому" після викриття масштабних корупційних схем в енергетиці.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Обшук
Кабінет Міністрів України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура