Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради Енергоатому - Свириденко
Київ • УНН
Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради Енергоатому після викриття масштабних корупційних схем. Міністерство економіки має подати новий склад Наглядової ради протягом тижня.
Кабінет міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради Енергоатому після викриття масштабних корупційних схем в енергетиці. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
"Сьогодні ухвалили перші рішення для перезапуску НАЕК "Енергоатом". Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради компанії. У 2023 році ми розпочали корпоративну реформу. Обрали за конкурсом склад цього наглядового органу. Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на наглядовій раді. Важливо, що уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії", - повідомила Свириденко.
За її словами, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвердження уряду новий склад Наглядової ради.
Завдання нового складу - швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції
Окрім того, уряд доручив Державній аудиторській службі провести терміновий аудит Енергоатому, в тому числі щодо закупівель, за результатами якого матеріали планують передати правоохоронним та антикорупційним органам.
Доповнення
До наглядової ради Енергоатому входять: Ярек Неверович (голова наглядової ради), Майкл Елліот Кірст (заступник голови), Тимофій Милованов, Віталій Петрук.
Нагадаємо
10 листопада НАБУ та САП провели обшуки на тлі викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
Тимофій Милованов, колишній міністр економіки, вирішив скласти свої повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому" після викриття масштабних корупційних схем в енергетиці.