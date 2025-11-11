Кабмин досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета Энергоатома - Свириденко
Киев • УНН
Кабмин досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета Энергоатома после разоблачения масштабных коррупционных схем. Министерство экономики должно представить новый состав Наблюдательного совета в течение недели.
Кабинет министров досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета Энергоатома после разоблачения масштабных коррупционных схем в энергетике. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
"Сегодня приняли первые решения для перезапуска НАЭК "Энергоатом". Правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании. В 2023 году мы начали корпоративную реформу. Избрали по конкурсу состав этого наблюдательного органа. Вся полнота рычагов влияния, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, лежит на наблюдательном совете. Важно, что правительство не вмешивалось в его деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании", - сообщила Свириденко.
По ее словам, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в недельный срок в консультациях с международными партнерами должно подать на утверждение правительства новый состав Наблюдательного совета.
Задача нового состава - быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всестороннее содействие правоохранительным органам по расследованию фактов возможной коррупции
Кроме того, правительство поручило Государственной аудиторской службе провести срочный аудит Энергоатома, в том числе по закупкам, по результатам которого материалы планируют передать правоохранительным и антикоррупционным органам.
Дополнение
В наблюдательный совет Энергоатома входят: Ярек Неверович (председатель наблюдательного совета), Майкл Эллиот Кирст (заместитель председателя), Тимофей Милованов, Виталий Петрук.
Напомним
10 ноября НАБУ и САП провели обыски на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Тимофей Милованов, бывший министр экономики, решил сложить свои полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома" после разоблачения масштабных коррупционных схем в энергетике.