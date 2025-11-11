Кабмин признал работу наблюдательного совета "Энергоатома" неудовлетворительной

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 1274 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
16:14 • 15093 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57 • 26563 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
14:28 • 39103 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 27476 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 42828 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 34836 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 22200 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 24226 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 25839 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Три области переведены на экстренные отключения света - Укрэнерго11 ноября, 11:00 • 15875 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 36723 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 22291 просмотра
Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении16:44 • 12589 просмотра
Умер одиозный экс-нардеп и лидер партии "5.10" Геннадий Балашов18:13 • 11137 просмотра
публикации
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
14:28 • 39090 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 36803 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 42818 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 34828 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 90468 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Алексей Чернышов
Александр Сырский
Рустем Умеров
Герман Галущенко
Актуальные места
Украина
Великобритания
Германия
Турция
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 22349 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 32810 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 58634 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 134236 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 137149 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Беспилотный летательный аппарат

Кабмин признал работу наблюдательного совета "Энергоатома" неудовлетворительной

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Кабинет министров признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом" согласно распоряжению от 11 ноября 2025 года. Это решение принято после разоблачения масштабных коррупционных схем в энергетике, что привело к досрочному прекращению полномочий совета.

Кабмин признал работу наблюдательного совета "Энергоатома" неудовлетворительной

Кабинет министров признал работу наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом" неудовлетворительной. Об этом говорится в распоряжении правительства №1218-р от 11 ноября 2025 года, передает УНН.

Признать работу наблюдательного совета акционерного общества "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" неудовлетворительной 

- говорится в распоряжении.

Документ вступает в силу с 12 ноября.

Дополнение

Как сообщал УНН, Кабинет министров досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета Энергоатома после разоблачения масштабных коррупционных схем в энергетике.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в недельный срок в консультациях с международными партнерами должно подать на утверждение правительства новый состав Наблюдательного совета.

В распоряжении указывается, что "наблюдательному совету акционерного общества "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" после формирования его нового состава безотлагательно провести анализ работы правления, функций комплаенса акционерного общества "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", аудит его финансово-хозяйственной деятельности, о результатах проинформировать Кабинет министров Украины и правоохранительные органы".

Кабмин досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета Энергоатома - Свириденко11.11.25, 20:34 • 1102 просмотра

Напомним

10 ноября НАБУ и САП провели обыски на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Тимофей Милованов, бывший министр экономики, решил сложить свои полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома" после разоблачения масштабных коррупционных схем в энергетике.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Обыск
Кабинет Министров Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура