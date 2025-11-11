Кабмин признал работу наблюдательного совета "Энергоатома" неудовлетворительной
Кабинет министров признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом" согласно распоряжению от 11 ноября 2025 года. Это решение принято после разоблачения масштабных коррупционных схем в энергетике, что привело к досрочному прекращению полномочий совета.
Кабинет министров признал работу наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом" неудовлетворительной. Об этом говорится в распоряжении правительства №1218-р от 11 ноября 2025 года, передает УНН.
Признать работу наблюдательного совета акционерного общества "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" неудовлетворительной
Документ вступает в силу с 12 ноября.
Дополнение
Как сообщал УНН, Кабинет министров досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета Энергоатома после разоблачения масштабных коррупционных схем в энергетике.
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в недельный срок в консультациях с международными партнерами должно подать на утверждение правительства новый состав Наблюдательного совета.
В распоряжении указывается, что "наблюдательному совету акционерного общества "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" после формирования его нового состава безотлагательно провести анализ работы правления, функций комплаенса акционерного общества "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", аудит его финансово-хозяйственной деятельности, о результатах проинформировать Кабинет министров Украины и правоохранительные органы".
10 ноября НАБУ и САП провели обыски на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Тимофей Милованов, бывший министр экономики, решил сложить свои полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома" после разоблачения масштабных коррупционных схем в энергетике.