Новый наблюдательный совет "Энергоатома" представят в течение недели, в компании проводят аудит

$41.960.02
48.540.04
ukenru
08:32 • 2732 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 13304 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 41944 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 44325 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 15:57 • 65763 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 102079 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 50703 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 80370 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 66131 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 24838 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп: США заплатят $3 трлн, если Верховный суд отменит тарифы12 ноября, 01:24 • 21025 просмотра
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направленииVideo12 ноября, 02:27 • 28224 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 22816 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 20123 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 15137 просмотра
публикации
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 15147 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 102079 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 69389 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 80370 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 66131 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тимур Миндич
Блогеры
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Европа
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 4242 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 20130 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 22824 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 23758 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 38562 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Нефть марки Brent
Шахед-136

Новый наблюдательный совет "Энергоатома" представят в течение недели, в компании проводят аудит

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства представит предложения по новому составу Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" в течение недели. Параллельно Государственная аудиторская служба начала всесторонний аудит компании из-за обнародованных НАБУ фактов.

Новый наблюдательный совет "Энергоатома" представят в течение недели, в компании проводят аудит

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства во взаимодействии с партнерами стран G7 в течение недели подаст на утверждение правительства предложения по новому составу Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, пишет УНН.

По поручению Премьер-министра Украины Юлии Свириденко Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства во взаимодействии с партнерами стран G7 в течение недели подаст на утверждение правительства предложения по новому составу Наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом". Начата работа со списками возможных кандидатов. Советник, который помогает министерству, уже избран

- говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в условиях полномасштабной войны Наблюдательный совет государственной энергетической компании должен отвечать не только за стратегическое развитие, но и за антикризисное управление, своевременную реакцию на риски и обеспечение безопасности и устойчивости работы компании.

"Обновление состава совета направлено именно на усиление этих функций, а также на обеспечение быстрого взаимодействия компании с антикоррупционными и аудиторскими органами, международными партнерами и обществом", - отметили в министерстве.

Параллельно, по поручению правительства, Государственная аудиторская служба начала всесторонний аудит "Энергоатома" в связи с обнародованными НАБУ фактами: аудит закупок должен быть проведен в течение 15 рабочих дней, полный аудит компании - в течение 90 рабочих дней. Материалы будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам.

Напомним

11 ноября Кабинет министров признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом" согласно распоряжению от 11 ноября 2025 года. Это решение принято после разоблачения масштабных коррупционных схем в энергетике, что привело к досрочному прекращению полномочий совета.

10 ноября НАБУ и САП провели обыски на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Тимофей Милованов, бывший министр экономики, решил сложить свои полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома" после разоблачения масштабных коррупционных схем в энергетике.

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Обыск
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Юлия Свириденко
Национальное антикоррупционное бюро Украины