Новый наблюдательный совет "Энергоатома" представят в течение недели, в компании проводят аудит
Киев • УНН
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства представит предложения по новому составу Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" в течение недели. Параллельно Государственная аудиторская служба начала всесторонний аудит компании из-за обнародованных НАБУ фактов.
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства во взаимодействии с партнерами стран G7 в течение недели подаст на утверждение правительства предложения по новому составу Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, пишет УНН.
По поручению Премьер-министра Украины Юлии Свириденко Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства во взаимодействии с партнерами стран G7 в течение недели подаст на утверждение правительства предложения по новому составу Наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом". Начата работа со списками возможных кандидатов. Советник, который помогает министерству, уже избран
В ведомстве отметили, что в условиях полномасштабной войны Наблюдательный совет государственной энергетической компании должен отвечать не только за стратегическое развитие, но и за антикризисное управление, своевременную реакцию на риски и обеспечение безопасности и устойчивости работы компании.
"Обновление состава совета направлено именно на усиление этих функций, а также на обеспечение быстрого взаимодействия компании с антикоррупционными и аудиторскими органами, международными партнерами и обществом", - отметили в министерстве.
Параллельно, по поручению правительства, Государственная аудиторская служба начала всесторонний аудит "Энергоатома" в связи с обнародованными НАБУ фактами: аудит закупок должен быть проведен в течение 15 рабочих дней, полный аудит компании - в течение 90 рабочих дней. Материалы будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам.
Напомним
11 ноября Кабинет министров признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом" согласно распоряжению от 11 ноября 2025 года. Это решение принято после разоблачения масштабных коррупционных схем в энергетике, что привело к досрочному прекращению полномочий совета.
10 ноября НАБУ и САП провели обыски на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Тимофей Милованов, бывший министр экономики, решил сложить свои полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома" после разоблачения масштабных коррупционных схем в энергетике.