19:55
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57
Операція "Мідас": правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
11 листопада, 13:20
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
ЄС збирається створити новий розвідувальний підрозділ під керівництвом фон дер Ляєн - FT

Київ • УНН

 • 3868 перегляди

Європейська комісія розпочала створення нового розвідувального органу для покращення використання інформації національних розвідувальних служб. Підрозділ, що формується при генеральному секретаріаті Єврокомісії, найматиме співробітників розвідувальної спільноти ЄС.

ЄС збирається створити новий розвідувальний підрозділ під керівництвом фон дер Ляєн - FT

Європейська комісія розпочала створення нового розвідувального органу під керівництвом президента Урсули фон дер Ляєн у спробі покращити використання інформації, яку збирають національні розвідувальні служби, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Підрозділ, який буде сформований при генеральному секретаріаті Єврокомісії, планує наймати співробітників розвідувальної спільноти ЄС та збирати розвіддані для спільних цілей, повідомили чотири джерела, ознайомлені з планами.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну та попередження президента США Дональда Трампа про скорочення американської безпекової підтримки Європи спонукали ЄС переосмислити свої внутрішні можливості у сфері безпеки та розпочати найбільшу з часів холодної війни кампанію з переозброєння, пише видання.

Одне з джерел сказало: "Розвідувальні служби держав-членів ЄС багато знають. Єврокомісія багато знає. Нам потрібен найкращий спосіб поєднати все це воєдино, щоб бути ефективними та корисними для партнерів. У розвідці треба щось віддати, щоби щось отримати".

Проти цього кроку виступають високопоставлені представники дипломатичної служби ЄС, які курирують Центр розвідки та ситуаційного аналізу (Intcen) блоку, які побоюються, що це дублюватиме функції підрозділу та поставить під загрозу його майбутнє, додали джерела. План офіційно не був доведений до всіх 27 держав-членів ЄС, але організація має намір залучати співробітників національних розвідувальних служб, зауважує видання.

Представник Єврокомісії повідомив Financial Times, що Єврокомісія "вивчає способи зміцнення своїх можливостей у сфері безпеки та розвідки. У межах цього підходу розглядається можливість створення спеціальної групи у [генеральному секретаріаті]".

ЄС закликають створити розвідувальний орган для протидії зовнішнім загрозам - Bloomberg23.10.24, 12:41 • 13749 переглядiв

"Концепція розробляється, ведуться обговорення. Конкретних термінів поки що не встановлено", - заявили вони, додавши, що "вона спиратиметься на існуючий досвід Єврокомісії і… тісно співпрацюватиме з відповідними службами Європейської служби зовнішніх справ (EEAS)".

Обмін розвідданими давно є делікатною темою для країн-членів ЄС. Такі великі держави, як Франція, що мають великі шпигунські можливості, побоювалися ділитися конфіденційною інформацією з партнерами. Поява проросійських урядів у таких країнах, як Угорщина, ще більше ускладнила співпрацю.

Угорські шпигуни роками діяли в Брюсселі та намагалися вербувати чиновників ЄС - ЗМІ09.10.25, 11:30 • 3360 переглядiв

Очікується, що столиці ЄС чинитимуть опір зусиллям Єврокомісії зі створення нових розвідувальних повноважень для Брюсселя, повідомили два джерела. Проте, вони додали, що ефективність Intcen давно викликає побоювання, особливо в умовах реакції Європи на гібридну війну росії.

"Єврокомісія не відправлятиме агентів на місця подій", - сказало друге джерело.

Припущення Трампа про можливе скорочення підтримки США Європи, а також його тимчасове зупинення розвідувальної підтримки України цієї весни підкреслили залежність континенту від Вашингтона у певних областях.

У Європі заявили, що США збираються вивести частину військ зі східного флангу НАТО: в Альянсі відреагували29.10.25, 12:42 • 3986 переглядiв

Створення нового підрозділу послідувало за рішенням фон дер Ляєн створити спеціальну "безпекову колегію", де її члени отримуватимуть інформацію з питань безпеки та розвідки. Вона також вжила заходів щодо фінансування закупівель зброї для України та запуску супутникового проекту Iris².

Європейське космічне агентство планує зайнятися військовими супутниками29.10.25, 13:16 • 3098 переглядiв

Доповнення

Обмін розвідувальною інформацією у ЄС бере свій початок із терористичних атак 11 вересня 2001 року на США, які спонукали розвідувальні служби Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії, Швеції та Великої Британії почати об'єднувати секретні оцінки безпеки.

Згодом цей процес став більш інституціоналізованим, поширився на інші держави-члени і в 2011 році був переданий у відання дипломатичної служби ЄС.

Юлія Шрамко

