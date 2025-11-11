$41.980.11
ЕС собирается создать новое разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен - FT

Киев • УНН

 • 1996 просмотра

Европейская комиссия приступила к созданию нового разведывательного органа для улучшения использования информации национальных разведывательных служб. Подразделение, формирующееся при генеральном секретариате Еврокомиссии, будет нанимать сотрудников разведывательного сообщества ЕС.

ЕС собирается создать новое разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен - FT

Европейская комиссия приступила к созданию нового разведывательного органа под руководством президента Урсулы фон дер Ляйен в попытке улучшить использование информации, собираемой национальными разведывательными службами, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Подразделение, которое будет сформировано при генеральном секретариате Еврокомиссии, планирует нанимать сотрудников разведывательного сообщества ЕС и собирать разведданные для общих целей, сообщили четыре источника, знакомые с планами.

Полномасштабное вторжение россии в Украину и предупреждения президента США Дональда Трампа о сокращении американской поддержки Европы в сфере безопасности побудили ЕС переосмыслить свои внутренние возможности в сфере безопасности и начать крупнейшую со времен холодной войны кампанию по перевооружению, пишет издание.

Один из источников сказал: "Разведывательные службы государств-членов ЕС много знают. Еврокомиссия много знает. Нам нужен лучший способ объединить все это воедино, чтобы быть эффективными и полезными для партнеров. В разведке надо что-то отдать, чтобы что-то получить".

Против этого шага выступают высокопоставленные представители дипломатической службы ЕС, курирующие Центр разведки и ситуационного анализа (Intcen) блока, которые опасаются, что это будет дублировать функции подразделения и поставит под угрозу его будущее, добавили источники. План официально не был доведен до всех 27 государств-членов ЕС, но организация намерена привлекать сотрудников национальных разведывательных служб, отмечает издание.

Представитель Еврокомиссии сообщил Financial Times, что Еврокомиссия "изучает способы укрепления своих возможностей в сфере безопасности и разведки. В рамках этого подхода рассматривается возможность создания специальной группы в [генеральном секретариате]".

ЕС призывают создать разведывательный орган для противодействия внешним угрозам - Bloomberg23.10.24, 12:41 • 13747 просмотров

"Концепция разрабатывается, ведутся обсуждения. Конкретных сроков пока не установлено", - заявили они, добавив, что "она будет опираться на существующий опыт Еврокомиссии и… тесно сотрудничать с соответствующими службами Европейской службы внешних дел (EEAS)".

Обмен разведданными давно является деликатной темой для стран-членов ЕС. Такие крупные государства, как Франция, обладающие большими шпионскими возможностями, опасались делиться конфиденциальной информацией с партнерами. Появление пророссийских правительств в таких странах, как Венгрия, еще больше усложнило сотрудничество.

Венгерские шпионы годами действовали в Брюсселе и пытались вербовать чиновников ЕС - СМИ09.10.25, 11:30 • 3356 просмотров

Ожидается, что столицы ЕС будут сопротивляться усилиям Еврокомиссии по созданию новых разведывательных полномочий для Брюсселя, сообщили два источника. Однако, они добавили, что эффективность Intcen давно вызывает опасения, особенно в условиях реакции Европы на гибридную войну россии.

"Еврокомиссия не будет отправлять агентов на места событий", - сказал второй источник.

Предположения Трампа о возможном сокращении поддержки США Европы, а также его временная остановка разведывательной поддержки Украины этой весной подчеркнули зависимость континента от Вашингтона в определенных областях.

В Европе заявили, что США собираются вывести часть войск с восточного фланга НАТО: в Альянсе отреагировали29.10.25, 12:42 • 3986 просмотров

Создание нового подразделения последовало за решением фон дер Ляйен создать специальную "коллегию по безопасности", где ее члены будут получать информацию по вопросам безопасности и разведки. Она также приняла меры по финансированию закупок оружия для Украины и запуску спутникового проекта Iris².

Европейское космическое агентство планирует заняться военными спутниками29.10.25, 13:16 • 3086 просмотров

Дополнение

Обмен разведывательной информацией в ЕС берет свое начало с террористических атак 11 сентября 2001 года на США, которые побудили разведывательные службы Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции и Великобритании начать объединять секретные оценки безопасности.

Впоследствии этот процесс стал более институционализированным, распространился на другие государства-члены и в 2011 году был передан в ведение дипломатической службы ЕС.

Юлия Шрамко

