23 жовтня 2025 року Угорщина відзначає 69-ту річницю придушення революції радянськими військами. Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України, Герой України Роберт Бровді (позивний "Мадяр"), який народився в Ужгороді і сам є угорцем за походженням, звернувся до народу "історичної Батьківщини" з промовою про минуле і сьогодення, передає УНН.

Деталі

Своє звернення Бровді зробив українською і угорською мовами. Він зазначив, що 69 років тому історична Батьківщина його батька Йосипа Бровді "сміливо сказала червоній диктатурі "Ruszkik haza!" ", що в перекладі з угорської мови означає "росіяни, забирайтесь геть!".

Окупант з "рускім міром" затягувався контингентом в Угорщину, прямуючи танками та піхотою через закарпатські Мукачево-Берегове на кордон і вглиб. І потекла кров - зазначив Бровді.

Він також опублікував в Telegram фото вулиць столиці Угорщини Будапешта під час боїв кінця жовтня-початку листопада 1956 року.

Всюди - на підбитій радянській техніці, вікнах і стінах будинків, вітринах магазинів - були одні й ті самі написи угорською і російською мовами з закликами радянським військам піти додому.

Водночас нинішня влада Угорщини на чолі з Віктором Орбаном живе викривленою інтерпретацією тих подій, пише Бровді.

Фізичного болю предків він не відчув чи вже забув; нащадкам продається універсальна ідіома "Угорщина понад усе", а криваві гроші і влада тим часом паморочать голову - йдеться в повідомленні.

Завершив своє звернення Бровді словами "А за Тисою нарешті зʼявиться Мадяр, для усіх Мадярів Мадяр".

Також у зверненні командувач СБС ЗСУ процитував рядки з патріотичної поеми відомого угорського поета Шандора Петефі (1823 – 1849) "Національна пісня" або "Встань, мадьяр, на клич вітчизни!".

Ця поема була присвячена подіям революції 1848 року: тоді Угорщина отримала незалежність, але згодом зазнала поразки від двох імперій - російської і Австрійської.

Мала б символічне значення: Кислиця провів паралелі між зустріччю Трампа і путіна в Будапешті і подіями 1956 року

Контекст

Революція в Угорщині 1956 року відбулась наприкінці жовтня-початку листопада. Причиною було невдоволення населенням політики правлячої прокомуністичної Угорської партії трудящих, в лавах якої точилась боротьба за владу.

Після того, як один з керівників цієї партії Імре Надь став прем’єр-міністром, в країні розпочались реформи. Це не сподобалось тодішньому радянському керівництву на чолі з Микитою Хрущовим.

Наприкінці жовтня 1956 року студенти в Будапешті почали вимагати запровадження в країні багатопартійної системи, призначення вільних виборів до органів влади і виведення з країни радянських військ, що були розташовані там з кінця Другої світової війни - Угорщина воювала на стороні нацистської Німеччини і разом з союзниками Гітлера програла війну.

По демонстрантах відкрили вогонь співробітники Управління держбезпеки (угорський аналог КДБ СРСР - ред), а також радянські підрозділи, дислоковані в місті.

Згодом СРСР формально погодився вивести свої війська з Будапешту, але насправді Георгій Жуков, маршал Радянського Союзу, готував військову операцію "Вихор", метою якої було придушення "угорської контрреволюції".

На той момент Імре Надь встиг оголосити про вихід Угорщини з Організації Варшавського договору - блоку соціалістичних країн, що існував з 1955 по 1991 роки. Але кремль встиг перекинути в сусідню країну додаткові радянські війська.

На початку листопада в Будапешті відбулись криваві бої між підрозділами радянської армії і угорськими повстанцями, до яких частково доєднались угорська армія і поліція. За цей час загинуло близько 2500-3000 угорців, більшість з яких були вбиті в Будапешті.

Ще 20 000 угорців отримали поранення, а приблизно 200 тисяч були змушені втекти з країни, зокрема до сусідньої Австрії.

Втрати Радянського Союзу склали понад 670 чоловік вбитими, 1251 пораненими, ще 51 людина зникла безвісти.

Прем’єр-міністр Імре Надь, міністр оборони Угорщини Павел Малетер і ще декілька чоловік були страчені в 1958 році як "контрреволюціонери і зрадники" угорського народу. Головою соціалістичної Угорщини з 1956 до 1988 року був радянський ставленик Янош Кадар - через рік після відставки він помер.

Нагадаємо

Слідчий комітет рф визнав терористами командира Сил безпілотних систем України Роберта Бровді та командира 14-го окремого полку СБС Дмитра Бондаровича.

Також УНН повідомляв, що влада Угорщини заборонила в'їзд командувачу СБС ЗСУ Роберту Бровді після удару по нафтопроводу "дружба".

На це Бровді відповів у різкій формі, а Польща запросила "Мадяра" до себе на відпочинок.