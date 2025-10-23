23 октября 2025 года Венгрия отмечает 69-ю годовщину подавления революции советскими войсками. Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины, Герой Украины Роберт Бровди (позывной "Мадьяр"), родившийся в Ужгороде и сам являющийся венгром по происхождению, обратился к народу "исторической Родины" с речью о прошлом и настоящем, передает УНН.

Детали

Свое обращение Бровди сделал на украинском и венгерском языках. Он отметил, что 69 лет назад историческая Родина его отца Иосифа Бровди "смело сказала красной диктатуре "Ruszkik haza!" ", что в переводе с венгерского языка означает "русские, убирайтесь вон!".

Оккупант с "русским миром" затягивался контингентом в Венгрию, направляясь танками и пехотой через закарпатские Мукачево-Берегово на границу и вглубь. И потекла кровь - отметил Бровди.

Он также опубликовал в Telegram фото улиц столицы Венгрии Будапешта во время боев конца октября-начала ноября 1956 года.

Всюду - на подбитой советской технике, окнах и стенах домов, витринах магазинов - были одни и те же надписи на венгерском и русском языках с призывами советским войскам уйти домой.

В то же время нынешняя власть Венгрии во главе с Виктором Орбаном живет искаженной интерпретацией тех событий, пишет Бровди.

Физической боли предков он не почувствовал или уже забыл; потомкам продается универсальная идиома "Венгрия превыше всего", а кровавые деньги и власть тем временем кружат голову - говорится в сообщении.

Завершил свое обращение Бровди словами "А за Тисой наконец появится Мадьяр, для всех Мадьяров Мадьяр".

Также в обращении командующий СБС ВСУ процитировал строки из патриотической поэмы известного венгерского поэта Шандора Петефи (1823 – 1849) "Национальная песня" или "Встань, мадьяр, на клич отчизны!".

Эта поэма была посвящена событиям революции 1848 года: тогда Венгрия получила независимость, но впоследствии потерпела поражение от двух империй - российской и Австрийской.

Контекст

Революция в Венгрии 1956 года произошла в конце октября-начале ноября. Причиной было недовольство населения политикой правящей прокоммунистической Венгерской партии трудящихся, в рядах которой шла борьба за власть.

После того, как один из руководителей этой партии Имре Надь стал премьер-министром, в стране начались реформы. Это не понравилось тогдашнему советскому руководству во главе с Никитой Хрущевым.

В конце октября 1956 года студенты в Будапеште начали требовать введения в стране многопартийной системы, назначения свободных выборов в органы власти и вывода из страны советских войск, которые были расположены там с конца Второй мировой войны - Венгрия воевала на стороне нацистской Германии и вместе с союзниками Гитлера проиграла войну.

По демонстрантам открыли огонь сотрудники Управления госбезопасности (венгерский аналог КГБ СССР - ред), а также советские подразделения, дислоцированные в городе.

Впоследствии СССР формально согласился вывести свои войска из Будапешта, но на самом деле Георгий Жуков, маршал Советского Союза, готовил военную операцию "Вихрь", целью которой было подавление "венгерской контрреволюции".

На тот момент Имре Надь успел объявить о выходе Венгрии из Организации Варшавского договора - блока социалистических стран, существовавшего с 1955 по 1991 годы. Но кремль успел перебросить в соседнюю страну дополнительные советские войска.

В начале ноября в Будапеште произошли кровавые бои между подразделениями советской армии и венгерскими повстанцами, к которым частично присоединились венгерская армия и полиция. За это время погибло около 2500-3000 венгров, большинство из которых были убиты в Будапеште.

Еще 20 000 венгров получили ранения, а примерно 200 тысяч были вынуждены бежать из страны, в частности в соседнюю Австрию.

Потери Советского Союза составили более 670 человек убитыми, 1251 ранеными, еще 51 человек пропал без вести.

Премьер-министр Имре Надь, министр обороны Венгрии Павел Малетер и еще несколько человек были казнены в 1958 году как "контрреволюционеры и предатели" венгерского народа. Главой социалистической Венгрии с 1956 до 1988 года был советский ставленник Янош Кадар - через год после отставки он умер.

Напомним

Следственный комитет рф признал террористами командира Сил беспилотных систем Украины Роберта Бровди и командира 14-го отдельного полка СБС Дмитрия Бондаровича.

Также УНН сообщал, что власти Венгрии запретили въезд командующему СБС ВСУ Роберту Бровди после удара по нефтепроводу "дружба".

На это Бровди ответил в резкой форме, а Польша пригласила "Мадьяра" к себе на отдых.