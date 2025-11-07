Відключення світла в Україні 7 листопада: ДТЕК оновив графіки для Києва і низки областей
Київ • УНН
ДТЕК оновив графіки відключень електроенергії 7 листопада для побутових споживачів у Києві, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях. Водночас у ДТЕК зазначили, що у разі змін буде оприлюднено оновлену інформацію.
У п’ятницю, 7 листопада, ДТЕК оновив графіки відключень електроенергії для побутових споживачів у Києві, а також окремих областях України. Оновлені графіки опубліковані у Telegram-каналі ДТЕК, передає УНН.
Деталі
Дніпропетровська область:
Одеська область:
Київська область:
Місто Київ:
Водночас у ДТЕК зазначили, що у разі змін буде оприлюднено оновлену інформацію.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що окупанти завдали 7 листопада ударів по енергетичній інфраструктурі у Одеській, Дніпропетровській, Харківській і Запорізькій областях.
У зв’язку з високим споживанням електроенергії у більшості регіонів України застосовуються погодинні відключення, а українцям не рекомендується вмикати кілька потужних електроприладів одночасно до 22:00. Відучора, 6 листопада, залишається знеструмленою значна кількість споживачів на Дніпропетровщині та Донеччині.
Також УНН повідомляв, що росіяни атакували енергетичний об'єкт ДТЕК на Одещині, спричинивши значні руйнування.