Ексклюзив
09:48 • 7260 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 11444 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
07:19 • 18205 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
05:43 • 20114 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 25444 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 27066 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 31837 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 64457 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 57960 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37810 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до “Авраамових угод”7 листопада, 01:37 • 12761 перегляди
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці7 листопада, 03:02 • 17277 перегляди
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає поясненняPhoto7 листопада, 03:28 • 16589 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 10331 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 12162 перегляди
Відключення світла в Україні 7 листопада: ДТЕК оновив графіки для Києва і низки областей

Київ • УНН

 • 578 перегляди

ДТЕК оновив графіки відключень електроенергії 7 листопада для побутових споживачів у Києві, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях. Водночас у ДТЕК зазначили, що у разі змін буде оприлюднено оновлену інформацію.

Відключення світла в Україні 7 листопада: ДТЕК оновив графіки для Києва і низки областей

У п’ятницю, 7 листопада, ДТЕК оновив графіки відключень електроенергії для побутових споживачів у Києві, а також окремих областях України. Оновлені графіки опубліковані у Telegram-каналі ДТЕК, передає УНН.

Деталі

Дніпропетровська область:

Одеська область:

Київська область:

Місто Київ:

Водночас у ДТЕК зазначили, що у разі змін буде оприлюднено оновлену інформацію.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що окупанти завдали 7 листопада ударів по енергетичній інфраструктурі у Одеській, Дніпропетровській, Харківській і Запорізькій областях.

У зв’язку з високим споживанням електроенергії у більшості регіонів України застосовуються погодинні відключення, а українцям не рекомендується вмикати кілька потужних електроприладів одночасно до 22:00. Відучора, 6 листопада, залишається знеструмленою значна кількість споживачів на Дніпропетровщині та Донеччині.

Також УНН повідомляв, що росіяни атакували енергетичний об'єкт ДТЕК на Одещині, спричинивши значні руйнування.

Євген Устименко

