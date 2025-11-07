Отключение света в Украине 7 ноября: ДТЭК обновил графики для Киева и ряда областей
Киев • УНН
ДТЭК обновил графики отключений электроэнергии 7 ноября для бытовых потребителей в Киеве, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях. В то же время в ДТЭК отметили, что в случае изменений будет обнародована обновленная информация.
В пятницу, 7 ноября, ДТЭК обновил графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве, а также отдельных областях Украины. Обновленные графики опубликованы в Telegram-канале ДТЭК, передает УНН.
Подробности
Днепропетровская область:
Одесская область:
Киевская область:
Город Киев:
В то же время в ДТЭК отметили, что в случае изменений будет обнародована обновленная информация.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что оккупанты нанесли 7 ноября удары по энергетической инфраструктуре в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.
В связи с высоким потреблением электроэнергии в большинстве регионов Украины применяются почасовые отключения, а украинцам не рекомендуется включать несколько мощных электроприборов одновременно до 22:00. Со вчерашнего дня, 6 ноября, остается обесточенным значительное количество потребителей на Днепропетровщине и Донетчине.
Также УНН сообщал, что россияне атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области, причинив значительные разрушения.