$42.070.07
48.970.21
ukenru
16:50 • 2170 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36 • 6936 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 16087 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 32110 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 24466 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 23069 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 19624 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16322 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 40994 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31456 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
77%
743мм
Популярнi новини
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto28 жовтня, 07:51 • 15496 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 31502 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 28404 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo28 жовтня, 10:32 • 13821 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 16668 перегляди
Публікації
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні16:50 • 2230 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 17140 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 28875 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 32131 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 41008 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Фрідріх Мерц
Томаш Семоняк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Нідерланди
Польща
Реклама
УНН Lite
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 7272 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 7328 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 31890 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 41008 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 37883 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні

Київ • УНН

 • 2228 перегляди

В Україні розпочався опалювальний сезон, тепло вже подано до 13 областей. Київ, Полтава та Суми приєднуються до опалення, незважаючи на атаки ворога на енергетичні об'єкти.

Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні

Загалом тепло підключили вже у 13 областях України. Інші регіони продовжують поступово розгортати подачу опалення, дотримуючись технічних вимог і враховуючи безпекову ситуацію через воєнні загрози. Мешканці яких областей відчують помітне потепління у власних оселях, пише УНН.

Традиційно опалювальний сезон починається приблизно в середині жовтня, хоча остаточне рішення міськими радами приймалося залежно від погоди. Цьогоріч Кабінет міністрів України скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: тепер він триватиме з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

Першою "включила опалення" Рівненська область 22 жовтня.

28 жовтня заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук повідомив, що вже 13 областей країни розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків.

Є часткове підключення в 13 регіонах. Інші регіони також поступово продовжать підключення споживачів... На сьогодні понад 55% об'єктів соціальної сфери вже підключені до тепла, серед них понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч закладів освіти та понад 2 тисячі - закладів охорони здоров'я 

– повідомив він.

Ковальчук зазначив, що цей опалювальний сезон розпочався на фоні безпрецедентних атак ворога на об’єкти енергетики та теплової генерації.

"Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон", - підсумував Ковальчук.

Цього ж дня про початок опалювального сезону оголосила і Полтавська ОВА.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського, відсьогодні, 28 жовтня, на Полтавщині розпочинається опалювальний сезон. Це рішення ухвалили з огляду на стабільне зниження середньодобової температури та з метою зменшення навантаження на енергосистему регіону. Утім, громади самостійно визначатимуть дату початку подачі тепла, з урахуванням готовності тепломереж у територіальних громадах", – написав у Телеграм очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

28 жовтня Сумська ОВА також оголосила, що попри складну безпекову ситуацію, теплопостачання відбувається за графіком. В адміністрації зазначили, що для повного розгортання теплопостачання потрібно 3-5 діб, що є технічною вимогою, що забезпечує безпечний і рівномірний запуск тепла до осель.

На день пізніше, 29 жовтня, розпочнеться опалювальний сезон і у житловому фонді Києва.

"В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори - погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу", – зазначив столичний мер Віталій Кличко.

За його словами, з огляду на подальше зниження температури столична влада вирішила розпочати подачу тепла до осель киян. Мер нагадав, що для повного розгортання системи теплопостачання необхідно до семи днів.

Із 29 жовтня також розпочнеться опалювальний сезон в Черкасах - відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Як повідомили у пресслужбі КПТМ "Черкаситеплокомуненерго", підприємство просить представників ОСББ сприяти роботі фахівців, забезпечити доступ до необхідного обладнання та не перешкоджати подачі теплоносія.

Раніше УНН писав, що Президент Володимир Зеленський повідомив, що опалення в Україні офіційно розпочнеться з 28 жовтня. Він також зазначив, що знайдено 70% коштів, необхідних для імпорту газу.

Альона Уткіна

СуспільствоПублікації
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Рівненська область
Сумська область
Полтавська область
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Україна
Черкаси
Київ