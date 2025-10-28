Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні

Загалом тепло підключили вже у 13 областях України. Інші регіони продовжують поступово розгортати подачу опалення, дотримуючись технічних вимог і враховуючи безпекову ситуацію через воєнні загрози. Мешканці яких областей відчують помітне потепління у власних оселях, пише УНН.

Традиційно опалювальний сезон починається приблизно в середині жовтня, хоча остаточне рішення міськими радами приймалося залежно від погоди. Цьогоріч Кабінет міністрів України скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: тепер він триватиме з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

Першою "включила опалення" Рівненська область 22 жовтня.

28 жовтня заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук повідомив, що вже 13 областей країни розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків.

Є часткове підключення в 13 регіонах. Інші регіони також поступово продовжать підключення споживачів... На сьогодні понад 55% об'єктів соціальної сфери вже підключені до тепла, серед них понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч закладів освіти та понад 2 тисячі - закладів охорони здоров'я – повідомив він.

Ковальчук зазначив, що цей опалювальний сезон розпочався на фоні безпрецедентних атак ворога на об’єкти енергетики та теплової генерації.

"Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон", - підсумував Ковальчук.

Цього ж дня про початок опалювального сезону оголосила і Полтавська ОВА.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського, відсьогодні, 28 жовтня, на Полтавщині розпочинається опалювальний сезон. Це рішення ухвалили з огляду на стабільне зниження середньодобової температури та з метою зменшення навантаження на енергосистему регіону. Утім, громади самостійно визначатимуть дату початку подачі тепла, з урахуванням готовності тепломереж у територіальних громадах", – написав у Телеграм очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

28 жовтня Сумська ОВА також оголосила, що попри складну безпекову ситуацію, теплопостачання відбувається за графіком. В адміністрації зазначили, що для повного розгортання теплопостачання потрібно 3-5 діб, що є технічною вимогою, що забезпечує безпечний і рівномірний запуск тепла до осель.

На день пізніше, 29 жовтня, розпочнеться опалювальний сезон і у житловому фонді Києва.

"В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори - погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу", – зазначив столичний мер Віталій Кличко.

За його словами, з огляду на подальше зниження температури столична влада вирішила розпочати подачу тепла до осель киян. Мер нагадав, що для повного розгортання системи теплопостачання необхідно до семи днів.

Із 29 жовтня також розпочнеться опалювальний сезон в Черкасах - відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Як повідомили у пресслужбі КПТМ "Черкаситеплокомуненерго", підприємство просить представників ОСББ сприяти роботі фахівців, забезпечити доступ до необхідного обладнання та не перешкоджати подачі теплоносія.

Раніше УНН писав, що Президент Володимир Зеленський повідомив, що опалення в Україні офіційно розпочнеться з 28 жовтня. Він також зазначив, що знайдено 70% коштів, необхідних для імпорту газу.