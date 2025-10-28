Суми входять в опалювальний сезон попри складну безпекову ситуацію - МВА

$42.070.07
48.970.21
ukenru
09:24 • 40 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 596 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 5600 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 14993 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 15438 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 11824 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47113 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 69493 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 86085 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 65298 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4.1м/с
64%
741мм
Популярнi новини
Провокації білорусі з контрабандними повітряними кулями над Литвою: з'явилась реакція Євроради27 жовтня, 23:30 • 11169 перегляди
Ураження ЗСУ дамби бєлгородського водосховища: у регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації28 жовтня, 00:03 • 10315 перегляди
Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті28 жовтня, 01:38 • 18404 перегляди
Українські прикордонники показали знищення логістики, авто та БпЛА ворога на Північно-Слобожанському напрямкуVideo28 жовтня, 02:10 • 6912 перегляди
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США28 жовтня, 03:15 • 15216 перегляди
Публікації
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 14976 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto07:00 • 15424 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 57443 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 58929 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 86076 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львівська область
Токіо
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 4718 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 14976 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 30936 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 64953 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 78321 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Пістолет

Суми входять в опалювальний сезон попри складну безпекову ситуацію - МВА

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

У Сумах теплопостачання відбувається за графіком, незважаючи на складну безпекову ситуацію. Для повного розгортання теплопостачання потрібно 3-5 діб, що є технічною вимогою.

Суми входять в опалювальний сезон попри складну безпекову ситуацію - МВА

У Сумах, попри складну безпекову ситуацію, теплопостачання відбувається за графіком. Всі служби працюють належним чином, щоб забезпечити помешкання містян теплом, пише УНН з посиланням на голову Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

Деталі

Теплопостачання в місті подається за графіком. Попри складну безпекову ситуацію та постійні загрози, системи працюють стабільно. Для повного розгортання теплопостачання потрібно 3-5 діб – це технічна вимога, що забезпечує безпечний і рівномірний запуск тепла до осель

 - говориться в повідомленні.

Очільник МВА наголосив, що наразі всі відповідні служби працюють, щоб принести тепло в домівки містян.

Ми робимо все, щоб у домівках сумчан було тепло. Команди теплопостачальних підприємств працюють злагоджено, розуміючи важливість стабільного проходження опалювального сезону. Дякуємо всім службам, які щодня підтримують життєдіяльність міста – попри ризики та обстріли

- зазначив Кривошеєнко.

Доповнення

Наразі у багатьох регіонах України вже розпочався опалювальний сезон. Зокрема, Рівненська область стала першою в Україні, яка "включила опалення". Водночас деякі регіони досі готуються до опалювального сезону - в основному прифронтові регіони.

Окупаційна адміністрація Маріуполя заявила про початок опалювального сезону та підключення соціальних об’єктів і частини багатоквартирних будинків. Проте місцеві мешканці повідомляють про катастрофічний стан трубопровідних систем та аварійний стан котелень.

Павло Зінченко

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Рівненська область
Україна
Маріуполь
Суми