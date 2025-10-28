Суми входять в опалювальний сезон попри складну безпекову ситуацію - МВА
Київ • УНН
У Сумах теплопостачання відбувається за графіком, незважаючи на складну безпекову ситуацію. Для повного розгортання теплопостачання потрібно 3-5 діб, що є технічною вимогою.
У Сумах, попри складну безпекову ситуацію, теплопостачання відбувається за графіком. Всі служби працюють належним чином, щоб забезпечити помешкання містян теплом, пише УНН з посиланням на голову Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.
Деталі
Теплопостачання в місті подається за графіком. Попри складну безпекову ситуацію та постійні загрози, системи працюють стабільно. Для повного розгортання теплопостачання потрібно 3-5 діб – це технічна вимога, що забезпечує безпечний і рівномірний запуск тепла до осель
Очільник МВА наголосив, що наразі всі відповідні служби працюють, щоб принести тепло в домівки містян.
Ми робимо все, щоб у домівках сумчан було тепло. Команди теплопостачальних підприємств працюють злагоджено, розуміючи важливість стабільного проходження опалювального сезону. Дякуємо всім службам, які щодня підтримують життєдіяльність міста – попри ризики та обстріли
Доповнення
Наразі у багатьох регіонах України вже розпочався опалювальний сезон. Зокрема, Рівненська область стала першою в Україні, яка "включила опалення". Водночас деякі регіони досі готуються до опалювального сезону - в основному прифронтові регіони.
Окупаційна адміністрація Маріуполя заявила про початок опалювального сезону та підключення соціальних об’єктів і частини багатоквартирних будинків. Проте місцеві мешканці повідомляють про катастрофічний стан трубопровідних систем та аварійний стан котелень.