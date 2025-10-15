В Маріуполі окупанти оголосили старт опалювального сезону, але інфраструктура у критичному стані – міськрада
Окупаційна адміністрація Маріуполя оголосила про початок опалювального сезону, попри критичний стан трубопровідних систем та котелень. Місцеві мешканці повідомляють про зруйновану інфраструктуру та дефіцит води, що загрожує відсутністю тепла.
Окупаційна адміністрація Маріуполя заявила про початок опалювального сезону та підключення соціальних об’єктів і частини багатоквартирних будинків. Проте місцеві мешканці повідомляють про катастрофічний стан трубопровідних систем та аварійний стан котелень. Про це заявила міськрада Маріуполя в Телеграм, пише УНН.
Деталі
Місцеві ЗМІ повідомляють, що ніби-то до опалювального періоду підготовлені 48 котелень. Нагадаємо, що до окупації міста їх було 66. Перед початком опалювального сезону усі вони проходили перевірку, як і мережі. Котельні поетапно модернізувалися
Минулої зими через це частина будинків залишалася без тепла, а нині ситуація повторюється.
Критичний стан інфраструктури підтверджують фотографії трубопроводів, опубліковані маріупольцями у соціальних мережах. Додаткову загрозу створює дефіцит води, необхідної для заповнення систем, через що частина будинків може не отримати обіцяного теплопостачання.
