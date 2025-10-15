В Мариуполе оккупанты объявили старт отопительного сезона, но инфраструктура в критическом состоянии – горсовет
Киев • УНН
Оккупационная администрация Мариуполя объявила о начале отопительного сезона, несмотря на критическое состояние трубопроводных систем и котельных. Местные жители сообщают о разрушенной инфраструктуре и дефиците воды, что грозит отсутствием тепла.
Оккупационная администрация Мариуполя заявила о начале отопительного сезона и подключении социальных объектов и части многоквартирных домов. Однако местные жители сообщают о катастрофическом состоянии трубопроводных систем и аварийном состоянии котельных. Об этом заявил горсовет Мариуполя в Телеграм, пишет УНН.
Подробности
Местные СМИ сообщают, что якобы к отопительному периоду подготовлены 48 котельных. Напомним, что до оккупации города их было 66. Перед началом отопительного сезона все они проходили проверку, как и сети. Котельные поэтапно модернизировались
Прошлой зимой из-за этого часть домов оставалась без тепла, а сейчас ситуация повторяется.
Критическое состояние инфраструктуры подтверждают фотографии трубопроводов, опубликованные мариупольцами в социальных сетях. Дополнительную угрозу создает дефицит воды, необходимой для заполнения систем, из-за чего часть домов может не получить обещанного теплоснабжения.
