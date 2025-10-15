В Мариуполе оккупанты объявили старт отопительного сезона, но инфраструктура в критическом состоянии – горсовет

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Эксклюзив
10:14 • 4154 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 10584 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 11404 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32 • 11174 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
08:03 • 13610 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 14344 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 22823 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 23316 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
06:15 • 13363 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 14907 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.7м/с
52%
754мм
Популярные новости
Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN15 октября, 01:39 • 62031 просмотра
Экстренные отключения света введены в ряде областей15 октября, 05:19 • 19110 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 39956 просмотра
Аварийные отключения электроэнергии охватили больше областей: детали06:02 • 10197 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 16075 просмотра
публикации
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 16161 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
07:17 • 22823 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию07:08 • 23316 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 40044 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 90187 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Брюссель
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 55138 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 34551 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 36593 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 44360 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 48248 просмотра
Актуальное
Сериал
Бильд
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фильм

В Мариуполе оккупанты объявили старт отопительного сезона, но инфраструктура в критическом состоянии – горсовет

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Оккупационная администрация Мариуполя объявила о начале отопительного сезона, несмотря на критическое состояние трубопроводных систем и котельных. Местные жители сообщают о разрушенной инфраструктуре и дефиците воды, что грозит отсутствием тепла.

В Мариуполе оккупанты объявили старт отопительного сезона, но инфраструктура в критическом состоянии – горсовет

Оккупационная администрация Мариуполя заявила о начале отопительного сезона и подключении социальных объектов и части многоквартирных домов. Однако местные жители сообщают о катастрофическом состоянии трубопроводных систем и аварийном состоянии котельных. Об этом заявил горсовет Мариуполя в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Местные СМИ сообщают, что якобы к отопительному периоду подготовлены 48 котельных. Напомним, что до оккупации города их было 66. Перед началом отопительного сезона все они проходили проверку, как и сети. Котельные поэтапно модернизировались

– сообщили в горсовете. 

Прошлой зимой из-за этого часть домов оставалась без тепла, а сейчас ситуация повторяется.

Критическое состояние инфраструктуры подтверждают фотографии трубопроводов, опубликованные мариупольцами в социальных сетях. Дополнительную угрозу создает дефицит воды, необходимой для заполнения систем, из-за чего часть домов может не получить обещанного теплоснабжения.

Река Кальчик в Мариуполе превратилась в болото из-за сброса стоков - горсовет08.10.25, 13:43 • 2445 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Мариуполь