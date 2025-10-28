Сумы входят в отопительный сезон, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью - ГВА
Киев • УНН
В Сумах теплоснабжение осуществляется по графику, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью. Для полного развертывания теплоснабжения требуется 3-5 суток, что является техническим требованием.
В Сумах, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, теплоснабжение осуществляется по графику. Все службы работают должным образом, чтобы обеспечить жилье горожан теплом, пишет УНН со ссылкой на главу Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.
Подробности
Теплоснабжение в городе подается по графику. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и постоянные угрозы, системы работают стабильно. Для полного развертывания теплоснабжения требуется 3-5 суток – это техническое требование, обеспечивающее безопасный и равномерный запуск тепла в дома
Глава ГВА подчеркнул, что сейчас все соответствующие службы работают, чтобы принести тепло в дома горожан.
Мы делаем все, чтобы в домах сумчан было тепло. Команды теплоснабжающих предприятий работают слаженно, понимая важность стабильного прохождения отопительного сезона. Благодарим все службы, которые ежедневно поддерживают жизнедеятельность города – несмотря на риски и обстрелы
Дополнение
Сейчас во многих регионах Украины уже начался отопительный сезон. В частности, Ровенская область стала первой в Украине, которая "включила отопление". В то же время некоторые регионы до сих пор готовятся к отопительному сезону - в основном прифронтовые регионы.
Оккупационная администрация Мариуполя заявила о начале отопительного сезона и подключении социальных объектов и части многоквартирных домов. Однако местные жители сообщают о катастрофическом состоянии трубопроводных систем и аварийном состоянии котельных.