Сумы входят в отопительный сезон, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью - ГВА

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 2774 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 10338 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 11895 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 9992 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 45904 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 68932 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 84188 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 65207 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 66873 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 42780 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.8м/с
66%
741мм
Популярные новости
"Имитация мирных намерений": в СНБО дали оценку заявлению лаврова о готовности путина завершить войну на основе концепции США27 октября, 23:01 • 10782 просмотра
Провокации беларуси с контрабандными воздушными шарами над Литвой: появилась реакция Евросовета27 октября, 23:30 • 9326 просмотра
Поражение ВСУ дамбы белгородского водохранилища: в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации28 октября, 00:03 • 7494 просмотра
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште28 октября, 01:38 • 16823 просмотра
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США03:15 • 13631 просмотра
публикации
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 10340 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto07:00 • 11896 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 55833 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 57299 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 84189 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 2222 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 10338 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 30108 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 64180 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 77565 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Пистолет
Фокс Ньюс

Сумы входят в отопительный сезон, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью - ГВА

Киев • УНН

 • 476 просмотра

В Сумах теплоснабжение осуществляется по графику, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью. Для полного развертывания теплоснабжения требуется 3-5 суток, что является техническим требованием.

Сумы входят в отопительный сезон, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью - ГВА

В Сумах, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, теплоснабжение осуществляется по графику. Все службы работают должным образом, чтобы обеспечить жилье горожан теплом, пишет УНН со ссылкой на главу Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.

Подробности

Теплоснабжение в городе подается по графику. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и постоянные угрозы, системы работают стабильно. Для полного развертывания теплоснабжения требуется 3-5 суток – это техническое требование, обеспечивающее безопасный и равномерный запуск тепла в дома

 - говорится в сообщении.

Глава ГВА подчеркнул, что сейчас все соответствующие службы работают, чтобы принести тепло в дома горожан.

Мы делаем все, чтобы в домах сумчан было тепло. Команды теплоснабжающих предприятий работают слаженно, понимая важность стабильного прохождения отопительного сезона. Благодарим все службы, которые ежедневно поддерживают жизнедеятельность города – несмотря на риски и обстрелы

- отметил Кривошеенко.

Дополнение

Сейчас во многих регионах Украины уже начался отопительный сезон. В частности, Ровенская область стала первой в Украине, которая "включила отопление". В то же время некоторые регионы до сих пор готовятся к отопительному сезону - в основном прифронтовые регионы.

Оккупационная администрация Мариуполя заявила о начале отопительного сезона и подключении социальных объектов и части многоквартирных домов. Однако местные жители сообщают о катастрофическом состоянии трубопроводных систем и аварийном состоянии котельных.

Павел Зинченко

ОбществоЭкономика
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Ровненская область
Украина
Мариуполь
Сумы