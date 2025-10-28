$42.070.07
48.970.21
ukenru
10:50 • 4492 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 14118 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 14626 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 14488 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 14202 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 13689 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 29801 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 24889 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 12974 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47587 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
5м/с
62%
741мм
Популярнi новини
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США28 жовтня, 03:15 • 23901 перегляди
"З урахуванням історичних традицій": у Міноборони розповіли, скільки нових шевронів затвердили у 2025 році28 жовтня, 04:09 • 6988 перегляди
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto07:51 • 4656 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 19850 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 13925 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 112 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 13929 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 14124 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 29805 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto07:00 • 24891 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Володимир Кудрицький
Андрій Одарченко
Руслан Тихонченко
Актуальні місця
Україна
Китай
Сполучені Штати Америки
Індія
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 19853 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 29805 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 34727 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 68473 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 81821 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку

Київ • УНН

 • 4496 перегляди

В Україні розпочався опалювальний сезон у житлових будинках, 13 областей вже підключають теплопостачання. Понад 55% об'єктів соціальної сфери, включаючи дитячі садки та заклади освіти, вже підключені до тепла.

Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку

В Україні стартував опалювальний сезон у житлових будинках, 13 областей вже розпочали поступове підключення теплопостачання до житлового фонду, повідомили 28 жовтня у Міністерстві розвитку громад та територій, пише УНН.

Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання дозволяє розпочати опалювальний сезон. Хочу подякувати всім громадам, які достатньо зважено та ощадливо підходили до початку опалювального сезону

- зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

За даними Мінрозвитку, "на сьогодні понад 55% об’єктів соціальної сфери вже підключені до тепла, серед них понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч закладів освіти та понад 2 тисячі - закладів охорони здоров’я.

"Поступово тепло подається і до житлових будинків", - наголосили у міністерстві.

13 областей вже розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків

- повідомили в Мінрозвитку.

Загалом для старту опалювального сезону до роботи, як вказано, були підготовлені більше ніж 17,5 тисячі котелень та 17 тисяч кілометрів теплових мереж, з яких 340 км було замінено, проведені капітальні ремонти та заміни котлів.

Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону28.10.25, 11:24 • 14490 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Енергетика
Опалення
Україна