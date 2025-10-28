Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку

В Україні стартував опалювальний сезон у житлових будинках, 13 областей вже розпочали поступове підключення теплопостачання до житлового фонду, повідомили 28 жовтня у Міністерстві розвитку громад та територій, пише УНН.

Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання дозволяє розпочати опалювальний сезон. Хочу подякувати всім громадам, які достатньо зважено та ощадливо підходили до початку опалювального сезону - зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

За даними Мінрозвитку, "на сьогодні понад 55% об’єктів соціальної сфери вже підключені до тепла, серед них понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч закладів освіти та понад 2 тисячі - закладів охорони здоров’я.

"Поступово тепло подається і до житлових будинків", - наголосили у міністерстві.

13 областей вже розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків - повідомили в Мінрозвитку.

Загалом для старту опалювального сезону до роботи, як вказано, були підготовлені більше ніж 17,5 тисячі котелень та 17 тисяч кілометрів теплових мереж, з яких 340 км було замінено, проведені капітальні ремонти та заміни котлів.

