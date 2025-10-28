Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития

В Украине стартовал отопительный сезон в жилых домах, 13 областей уже начали постепенное подключение теплоснабжения к жилому фонду, сообщили 28 октября в Министерстве развития общин и территорий, пишет УНН.

Мы прогнозируем нелегкую зиму, но несмотря на это техническая готовность предприятий теплоснабжения позволяет начать отопительный сезон. Хочу поблагодарить все громады, которые достаточно взвешенно и экономно подходили к началу отопительного сезона - отметил заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук.

По данным Минразвития, "на сегодня более 55% объектов социальной сферы уже подключены к теплу, среди них более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч учреждений образования и более 2 тысяч - учреждений здравоохранения.

"Постепенно тепло подается и в жилые дома", - подчеркнули в министерстве.

13 областей уже начали постепенное подключение теплоснабжения к жилым домам - сообщили в Минразвития.

В целом для старта отопительного сезона к работе, как указано, были подготовлены более 17,5 тысячи котельных и 17 тысяч километров тепловых сетей, из которых 340 км было заменено, проведены капитальные ремонты и замены котлов.

