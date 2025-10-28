$42.070.07
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 11164 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 13046 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 12939 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 12963 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 13175 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 27866 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 23719 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце
06:38 • 12898 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47555 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития

Киев • УНН

 • 3066 просмотра

В Украине начался отопительный сезон в жилых домах, 13 областей уже подключают теплоснабжение. Более 55% объектов социальной сферы, включая детские сады и учреждения образования, уже подключены к теплу.

Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития

В Украине стартовал отопительный сезон в жилых домах, 13 областей уже начали постепенное подключение теплоснабжения к жилому фонду, сообщили 28 октября в Министерстве развития общин и территорий, пишет УНН.

Мы прогнозируем нелегкую зиму, но несмотря на это техническая готовность предприятий теплоснабжения позволяет начать отопительный сезон. Хочу поблагодарить все громады, которые достаточно взвешенно и экономно подходили к началу отопительного сезона

- отметил заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук.

По данным Минразвития, "на сегодня более 55% объектов социальной сферы уже подключены к теплу, среди них более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч учреждений образования и более 2 тысяч - учреждений здравоохранения.

"Постепенно тепло подается и в жилые дома", - подчеркнули в министерстве.

13 областей уже начали постепенное подключение теплоснабжения к жилым домам

- сообщили в Минразвития.

В целом для старта отопительного сезона к работе, как указано, были подготовлены более 17,5 тысячи котельных и 17 тысяч километров тепловых сетей, из которых 340 км было заменено, проведены капитальные ремонты и замены котлов.

Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона28.10.25, 11:24 • 12945 просмотров

Юлия Шрамко

Общество
Энергетика
Отопление
Украина