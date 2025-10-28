Столиця розпочинає опалювальний сезон: тепло подадуть у будинки з 29 жовтня

Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді з 29 жовтня. Поступову подачу тепла вирішили розпочати через зниження температури та з метою економного використання енергоносіїв. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді. В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. І, враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян.

Також повідомляється, що опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. За індивідуальними заявками їх керівників.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що опалення в Україні офіційно розпочнеться з 28 жовтня. Він також зазначив, що знайдено 70% коштів, необхідних для імпорту газу.

13 областей вже підключають теплопостачання. Понад 55% об'єктів соціальної сфери, включаючи дитячі садки та заклади освіти, вже підключені до тепла.