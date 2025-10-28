Столиця розпочинає опалювальний сезон: тепло подадуть у будинки з 29 жовтня

$42.070.07
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
09:42 • 14073 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
09:30 • 14602 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 14463 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
09:16 • 14181 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
08:00 • 13686 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 29783 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 24878 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 12974 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
27 жовтня, 14:34 • 47587 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США28 жовтня, 03:15 • 23772 перегляди
"З урахуванням історичних традицій": у Міноборони розповіли, скільки нових шевронів затвердили у 2025 році28 жовтня, 04:09 • 6720 перегляди
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto07:51 • 4422 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 19674 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 13694 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 60 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 13885 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
09:42 • 14043 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 29766 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto07:00 • 24870 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Володимир Кудрицький
Андрій Одарченко
Руслан Тихонченко
Актуальні місця
Україна
Китай
Сполучені Штати Америки
Індія
Бельгія
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 19822 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 29766 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 34718 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 68465 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 81811 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

Столиця розпочинає опалювальний сезон: тепло подадуть у будинки з 29 жовтня

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді з 29 жовтня через зниження температури та для економії енергоносіїв. Розгортання системи теплопостачання займе до 7 днів.

Столиця розпочинає опалювальний сезон: тепло подадуть у будинки з 29 жовтня

Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді з 29 жовтня. Поступову подачу тепла вирішили розпочати через зниження температури та з метою економного використання енергоносіїв. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді. В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. І, враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян.

Також повідомляється, що опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. За індивідуальними заявками їх керівників.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що опалення в Україні офіційно розпочнеться з 28 жовтня. Він також зазначив, що знайдено 70% коштів, необхідних для імпорту газу.

13 областей вже підключають теплопостачання. Понад 55% об'єктів соціальної сфери, включаючи дитячі садки та заклади освіти, вже підключені до тепла.

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Енергетика
Опалення
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ