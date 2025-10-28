$42.070.07
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Кудрицкий
Андрей Одарченко
Руслан Тихонченко
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Индия
Бельгия
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

Столица начинает отопительный сезон: тепло подадут в дома с 29 октября

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде с 29 октября из-за снижения температуры и для экономии энергоносителей. Развертывание системы теплоснабжения займет до 7 дней.

Столица начинает отопительный сезон: тепло подадут в дома с 29 октября

Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде с 29 октября. Постепенную подачу тепла решили начать из-за снижения температуры и с целью экономного использования энергоносителей. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

29 октября Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде. В вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы — погодные условия, рациональное использование топлива, обеспечение санитарных температурных параметров в домах и снижение нагрузки на электросеть

- говорится в сообщении.

Отмечается, что развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней. И, учитывая дальнейшее снижение температуры, городские власти приняли решение о начале подачи тепла в квартиры киевлян.

Также сообщается, что отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы Киев начал 3 октября. По индивидуальным заявкам их руководителей.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что отопление в Украине официально начнется с 28 октября. Он также отметил, что найдено 70% средств, необходимых для импорта газа.

13 областей уже подключают теплоснабжение. Более 55% объектов социальной сферы, включая детские сады и учреждения образования, уже подключены к теплу.

Ольга Розгон

