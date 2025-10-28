Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет

В целом тепло подключено уже в 13 областях Украины. Остальные регионы продолжают постепенно разворачивать подачу отопления, соблюдая технические требования и учитывая ситуацию с безопасностью из-за военных угроз. Жители каких областей почувствуют заметное потепление в собственных домах, пишет УНН.

Традиционно отопительный сезон начинается примерно в середине октября, хотя окончательное решение городскими советами принималось в зависимости от погоды. В этом году Кабинет министров Украины сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: теперь он продлится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Первой "включила отопление" Ровенская область 22 октября.

28 октября заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук сообщил, что уже 13 областей страны начали постепенное подключение теплоснабжения к жилым домам.

Есть частичное подключение в 13 регионах. Остальные регионы также постепенно продолжат подключение потребителей... На сегодня более 55% объектов социальной сферы уже подключены к теплу, среди них более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч учреждений образования и более 2 тысяч - учреждений здравоохранения – сообщил он.

Ковальчук отметил, что этот отопительный сезон начался на фоне беспрецедентных атак врага на объекты энергетики и тепловой генерации.

"Мы прогнозируем нелегкую зиму, но несмотря на это техническая готовность предприятий теплоснабжения коммунальной сферы позволяет начать отопительный сезон", - подытожил Ковальчук.

В этот же день о начале отопительного сезона объявила и Полтавская ОВА.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, с сегодняшнего дня, 28 октября, на Полтавщине начинается отопительный сезон. Это решение приняли, учитывая стабильное снижение среднесуточной температуры и с целью уменьшения нагрузки на энергосистему региона. Впрочем, общины самостоятельно будут определять дату начала подачи тепла, с учетом готовности теплосетей в территориальных общинах", – написал в Телеграм глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

28 октября Сумская ОВА также объявила, что несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, теплоснабжение происходит по графику. В администрации отметили, что для полного развертывания теплоснабжения требуется 3-5 суток, что является техническим требованием, обеспечивающим безопасный и равномерный запуск тепла в дома.

На день позже, 29 октября, начнется отопительный сезон и в жилом фонде Киева.

"В вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы - погодные условия, рациональное использование топлива, обеспечение санитарных температурных параметров в домах и снижение нагрузки на электросеть", – отметил столичный мэр Виталий Кличко.

По его словам, учитывая дальнейшее снижение температуры столичные власти решили начать подачу тепла в дома киевлян. Мэр напомнил, что для полного развертывания системы теплоснабжения необходимо до семи дней.

С 29 октября также начнется отопительный сезон в Черкассах - соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета.

Как сообщили в пресс-службе КПТМ "Черкассытеплокоммунэнерго", предприятие просит представителей ОСМД содействовать работе специалистов, обеспечить доступ к необходимому оборудованию и не препятствовать подаче теплоносителя.

Ранее УНН писал, что Президент Владимир Зеленский сообщил, что отопление в Украине официально начнется с 28 октября. Он также отметил, что найдено 70% средств, необходимых для импорта газа.