Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у понеділок продовжить слухати справу обвинуваченого у хабарництві народного депутата, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних. Минуле засідання було частковим, суд заслухав тільки сторону обвинувачення, адже його проігнорував адвокат нардепа Володимир Красовський. Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський у коментарі УНН пояснив, що сторона захисту може кількома способами затягувати судовий розгляд кримінального провадження, серед них – неявка на засідання адвоката.

Затягування процесу стороною захисту, наприклад, адвокатом, може відбуватися кількома способами, включаючи неявку, подання клопотань про відкладення розгляду справи або виклик додаткових свідків. Важливо також звернути увагу суду на інтерпретацію вказаних дій як зловживання процесуальними правами, які можуть призводити до затягування розгляду справи - зазначив Невʼядомський.

Варто зауважити, що на минулому засіданні суд продовжив вивчати письмові докази по справі Кузьміних. Проте через неявку захисника не зміг перейти до вивчення речових доказів. Головуюча суддя наголосила, що адвокат вкотре надав перевагу іншому кримінальному провадженню замість судового розгляду справи нардепа.

Не одноразово пропускав судові засідання і сам нардеп. Так, ВАКС у відповідь на запит УНН повідомив, що обвинувачений у хабарництві Сергій Кузьміних систематично не зʼявляється до суду. З 86 судових засідань, призначених у його справі, 22 засідання було зірвано через неявну самого нардепа, а це майже кожне четверте. За таких умов виникає питання - чи не зловживає обвинувачений та сторона захисту своїми правами?

За словами Невʼядомського, у КПК законодавець оминув закріплення інституту заборони зловживання правами сторін.

"Достеменно невідомо, чим саме зумовлена вищевказана ситуація, утім, вважаю, що це однозначно не пов'язано із відсутністю зловживань учасниками кримінального провадження процесуальними правами на практиці, що, серед іншого, вбачається із понад однієї тисячі судових рішень у кримінальних справах у період із 15.12.2017 року, у яких зустрічається поняття "зловживання процесуальними правами", - додав суддя у відставці.

Невʼядомський зазначив, що у правовому висновку Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, викладеному в одній з ухвал у 2018 році, суд констатував, що хоча у КПК України не передбачено загального положення про заборону зловживання процесуальними правами, однак заборона зловживання такими є загальноправовим принципом і поширюється на всі галузі права.

"Вищевказана правова позиція ККС ВС, із моєї точки зору, має фундаментальне значення, позаяк, за відсутності закріплення у нормах позитивного права (КПК України) принципу заборони зловживання учасниками кримінального провадження процесуальними правами, суд фактично екстраполював дію такого, як загальноправового принципу (вочевидь, природного права), на кримінальне судочинство в Україні. У випадку безпідставних неявок в засідання, сторона обвинувачення може звернутися до дисциплінарних органів адвокатури", - пояснив Невʼядомський.

Тобто, на думку експерта, і судді, і сторона обвинувачення повинні звертати увагу на зловживання стороною захисту. У випадку зі справою Кузьміних - це систематичне ігнорування судових засідань як адвокатом, так і обвинуваченим.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Кузьміних кілька разів поспіль проігнорував засідання Вищого антикорупційного суду під приводом відрядження до Молдови з метою укріплення міжпарламентського співробітництва. Як пояснили УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, на нардепа не покладався обовʼязок здати закордонні паспорти і повідомляти сторону обвинувачення про виїзд за кордон. Водночас, нардеп, як обвинувачений, зобовʼязаний ходити на всі засідання суду, але нехтує цим обовʼязком.

За таких обставин, вважає колишній заступник генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець, сторона обвинувачення має просити суд змінити Кузьміних запобіжний захід на тримання під вартою через невиконання ним процесуальних обов'язків.

Додамо

Нардепа Сергія Кузьміних викрили на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання.

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом, схожим на Кузьміних, обіцяє своє сприяння і додає, що може вирішити питання з усіма медзакладами області.

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру.

Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити, через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно, заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. За цей час нардеп неодноразово ігнорував судові засідання.