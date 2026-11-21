У російському калінінграді суд звільнив від кримінальної відповідальності 64-річного костянтина князєва, якого звинувачували в 11 вбивствах. Чоловік отримав державну нагороду після участі у війні проти України, що стало підставою для відповідного судового рішення. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

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У травні 2024 року князєва засудили до 22 років колонії суворого режиму за замовне вбивство 34-річного підприємця Максима Островського. Злочин стався у квітні 2020 року на парковці житлового будинку.

Згодом чоловік отримав ще один вирок за розбійний напад, після чого загальний термін ув'язнення зріс до 23 років.

Як участь у війні допомогла уникнути покарання

Навесні 2025 року слідчі повідомили, що князєв зізнався ще у 10 вбивствах. За версією слідства, серед його жертв були підприємці, валютники та тренер із боксу. За деякі замовні вбивства він нібито отримував до $10 тисяч.

Однак у травні 2025 року суд призупинив розгляд нових епізодів, оскільки обвинувачений підписав контракт із міноборони рф та вирушив воювати проти України.

Під час служби князєв зазнав поранення, а в червні 2026 року отримав медаль Жукова. У серпні його звільнили з армії за станом здоров'я.

Після цього командир військової частини звернувся до суду з проханням звільнити чоловіка від кримінальної відповідальності через державну нагороду.

23 жовтня суд задовольнив клопотання, а 10 листопада рішення набуло чинності. Йдеться про звільнення від відповідальності за новими обвинуваченнями, тоді як долю попередніх вироків у повідомленні не уточнюють.

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