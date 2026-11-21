В российском Калининграде суд освободил от уголовной ответственности 64-летнего Константина Князева, которого обвиняли в 11 убийствах. Мужчина получил государственную награду после участия в войне против Украины, что стало основанием для соответствующего судебного решения. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

В мае 2024 года Князева приговорили к 22 годам колонии строгого режима за заказное убийство 34-летнего предпринимателя Максима Островского. Преступление произошло в апреле 2020 года на парковке жилого дома.

Впоследствии мужчина получил еще один приговор за разбойное нападение, после чего общий срок заключения вырос до 23 лет.

Как участие в войне помогло избежать наказания

Весной 2025 года следователи сообщили, что Князев признался еще в 10 убийствах. По версии следствия, среди его жертв были предприниматели, валютчики и тренер по боксу. За некоторые заказные убийства он якобы получал до $10 тысяч.

Однако в мае 2025 года суд приостановил рассмотрение новых эпизодов, поскольку обвиняемый подписал контракт с минобороны рф и отправился воевать против Украины.

Во время службы Князев получил ранение, а в июне 2026 года был награжден медалью Жукова. В августе его уволили из армии по состоянию здоровья.

После этого командир воинской части обратился в суд с просьбой освободить мужчину от уголовной ответственности в связи с государственной наградой.

23 октября суд удовлетворил ходатайство, а 10 ноября решение вступило в силу. Речь идет об освобождении от ответственности по новым обвинениям, тогда как судьбу предыдущих приговоров в сообщении не уточняют.

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