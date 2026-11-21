Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що повномасштабна війна росії проти України нібито не розпочалася б, якби він очолював Білий дім у 2022 році. За словами американського лідера, володимир путін особисто підтвердив йому це під час розмови напередодні. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

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Трамп розповів, що прямо запитав російського диктатора, чи наважився б той розпочати вторгнення в Україну, якби президентом США на той момент був він.

За твердженням американського президента, путін відповів заперечно.

І вчора ввечері путін сказав про це. Він сказав: "Цього б ніколи не сталося". Я справді запитав його: "Ви б почали, якби я був президентом?" Він відповів: "Ні, цього б ніколи не сталося – заявив Трамп.

Трамп розкритикував дії США щодо України

Американський лідер також звинуватив попереднє керівництво Сполучених Штатів у неправильних діях, які, на його думку, призвели до початку повномасштабної війни.

Усе було організовано настільки погано. Наша країна повелася в цій ситуації дуже погано – наголосив він.

Трамп уже неодноразово стверджував, що за його президентства росія не розпочала б повномасштабного вторгнення. Водночас нинішню заяву він підкріпив посиланням на нібито особисте підтвердження путіна під час їхньої останньої розмови.

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