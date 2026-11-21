Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что полномасштабная война России против Украины якобы не началась бы, если бы он возглавлял Белый дом в 2022 году. По словам американского лидера, Владимир Путин лично подтвердил ему это во время разговора накануне. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Трамп рассказал, что прямо спросил российского диктатора, осмелился бы тот начать вторжение в Украину, если бы президентом США на тот момент был он.

По утверждению американского президента, Путин ответил отрицательно.

И вчера вечером Путин сказал об этом. Он сказал: "Этого никогда бы не произошло". Я действительно спросил его: "Вы бы начали, если бы я был президентом?" Он ответил: "Нет, этого никогда бы не произошло – заявил Трамп.

Трамп раскритиковал действия США в отношении Украины

Американский лидер также обвинил предыдущее руководство Соединённых Штатов в неправильных действиях, которые, по его мнению, привели к началу полномасштабной войны.

Всё было организовано настолько плохо. Наша страна повела себя в этой ситуации очень плохо – подчеркнул он.

Трамп уже неоднократно утверждал, что при его президентстве Россия не начала бы полномасштабное вторжение. В то же время нынешнее заявление он подкрепил ссылкой на якобы личное подтверждение Путина во время их последнего разговора.

Главный переговорщик по вопросам мира вкладывает миллионы в компании, зарабатывающие на войне в Украине и Иране, — СМИ