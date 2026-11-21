Епштейн вербував дівчат у росії та намагався зустрітися з путіним – Reuters розкрило нові подробиці
Київ • УНН
Reuters виявило щонайменше 17 жінок із колишнього СРСР у мережі Епштейна. У 2015 році він просив Барака організувати зустріч із путіним.
Американський фінансист Джеффрі Епштейн, засуджений за сексуальні злочини, використовував росію для вербування молодих жінок і неповнолітніх дівчат, а також намагався налагодити зв'язки з російськими олігархами та оточенням володимира путіна. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власне розслідування, пише УНН.
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Журналісти встановили, що щонайменше 17 жінок із колишнього СРСР потрапили до мережі сексуальної експлуатації Епштейна.
Фінансист залучав дівчат через модельні агентства, обіцяючи їм кар'єру та заможне життя у США. Згодом деякі з них опинялися у фінансовій залежності від нього.
Після засудження у 2008 році Епштейн почав активніше шукати знайомств серед російських мільярдерів і високопосадовців, сподіваючись відновити свою репутацію.
Як Епштейн намагався вийти на путіна
За даними Reuters, фінансист підтримував контакти з російським бізнесменом Владиславом Дороніним та колишнім заступником міністра економіки рф Сергієм Бєляковим.
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У 2015 році Епштейн навіть просив колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Ехуда Барака допомогти організувати зустріч із путіним.
Однак журналісти не знайшли доказів, що така зустріч відбулася або що Епштейн співпрацював із російською розвідкою.
Для розслідування Reuters опитало понад 20 людей та вивчило сотні сторінок документів, електронних листів і записів авіаперельотів.
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