Эпштейн вербовал девушек в России и пытался встретиться с Путиным — Reuters раскрыло новые подробности
Киев • УНН
Reuters обнаружило как минимум 17 женщин из бывшего СССР в сети Эпштейна. В 2015 году он просил Барака организовать встречу с Путиным.
Американский финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, использовал Россию для вербовки молодых женщин и несовершеннолетних девушек, а также пытался наладить связи с российскими олигархами и окружением Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственное расследование, пишет УНН.
Детали
Журналисты установили, что как минимум 17 женщин из бывшего СССР попали в сеть сексуальной эксплуатации Эпштейна.
Финансист привлекал девушек через модельные агентства, обещая им карьеру и обеспеченную жизнь в США. Впоследствии некоторые из них оказывались в финансовой зависимости от него.
После осуждения в 2008 году Эпштейн начал активнее искать знакомства среди российских миллиардеров и высокопоставленных чиновников, надеясь восстановить свою репутацию.
Как Эпштейн пытался выйти на Путина
По данным Reuters, финансист поддерживал контакты с российским бизнесменом Владиславом Дорониным и бывшим заместителем министра экономики РФ Сергеем Беляковым.
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В 2015 году Эпштейн даже просил бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака помочь организовать встречу с Путиным.
Однако журналисты не нашли доказательств того, что такая встреча состоялась или что Эпштейн сотрудничал с российской разведкой.
Для расследования Reuters опросило более 20 человек и изучило сотни страниц документов, электронных писем и записей авиаперелетов.
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