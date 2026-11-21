Американский финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, использовал Россию для вербовки молодых женщин и несовершеннолетних девушек, а также пытался наладить связи с российскими олигархами и окружением Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственное расследование, пишет УНН.

Детали

Журналисты установили, что как минимум 17 женщин из бывшего СССР попали в сеть сексуальной эксплуатации Эпштейна.

Финансист привлекал девушек через модельные агентства, обещая им карьеру и обеспеченную жизнь в США. Впоследствии некоторые из них оказывались в финансовой зависимости от него.

После осуждения в 2008 году Эпштейн начал активнее искать знакомства среди российских миллиардеров и высокопоставленных чиновников, надеясь восстановить свою репутацию.

Как Эпштейн пытался выйти на Путина

По данным Reuters, финансист поддерживал контакты с российским бизнесменом Владиславом Дорониным и бывшим заместителем министра экономики РФ Сергеем Беляковым.

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В 2015 году Эпштейн даже просил бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака помочь организовать встречу с Путиным.

Однако журналисты не нашли доказательств того, что такая встреча состоялась или что Эпштейн сотрудничал с российской разведкой.

Для расследования Reuters опросило более 20 человек и изучило сотни страниц документов, электронных писем и записей авиаперелетов.

У Джеффри Эпштейна было более 40 счетов в Deutsche Bank — СМИ